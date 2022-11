Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chung vui với nhân dân địa bàn dân cư Làng Phan Phan trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên cùng đông đảo người dân cụm dân cư Làng Phan.

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, dịp tháng 11 hàng năm, các khu dân cư, bản làng, khối, xóm trên mọi miền Tổ quốc lại phấn khởi, nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nét đẹp truyền thống để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là ngày hội để mọi người thể hiện tình cảm, tình đoàn kết và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Bộ trưởng vui mừng với những kết quả đạt được của xã Hưng Tân nói chung và khu dân cư Làng Phan nói riêng. Địa phương đã xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là mô hình “camera an ninh”, mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, mô hình “làng quê an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em”.

Đặc biệt, tại xã Hưng Tân, tài sản của người dân, doanh nghiệp gần như không cần người phải trông coi, bảo quản, không phải khóa cửa khi đi ngủ, khi đi ra khỏi nhà. Có thể đánh giá địa phương là một hình mẫu, đại diện tiêu biểu về công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn là hình mẫu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hưng Tân là xã đầu tiên của huyện được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%. Nhân dân tự nguyện đóng góp được gần 9 tỷ đồng; riêng nhân dân khu dân cư Làng Phan đóng góp 1,2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu, đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, các cấp của tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Tân, Làng Phan nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhân dân Làng Phan đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng quê hương, xứng đáng là mô hình điểm, khuôn mẫu của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chúc mừng cụm dân cư Làng Phan trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường bám cơ sở; sâu sát, gần gũi, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến xã phải nằm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, với mục tiêu luôn giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Từ những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và với những cách làm hay, mô hình hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản thông báo và nhân rộng là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Công an các địa phương khác trên toàn quốc học tập. Bộ trưởng đề nghị bà con luôn đồng lòng phát huy bản sác văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Hưng Tân, Làng Phan và nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bà Phan Thị Thuận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Tân cho biết, Làng Phan là làng thuần nông, đời sống của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ, với diện tích 162 ha; làng có 256 hộ, 980 nhân khẩu, chi bộ làng có 54 đảng viên.

Trong năm 2022, tập thể chi bộ, chỉ ủy và nhân dân Làng Phan đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào và đạt được nhiều kết quả, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Mức sống nhân dân ngày càng nâng cao, 100% hộ có xe máy và phương tiện nghe nhìn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, trong năm, bên cạnh phát huy nội lực sức dân, cùng với sự tranh thủ ngoại lực cụm dân cư Làng Phan đã đầu tư nâng cấp 1,5km đường bê tông với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng, trong đó huy động sức dân 1,2 tỷ. Công trình nhà văn hóa của làng được đầu tư xây dựng trị giá 2,6 tỷ đồng, xây dựng cụm cột cờ trị giá 25 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà 20 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tại xã Hưng Tân.

Đặc biệt, tại Làng Phan không có các hủ tục lạc hậu, không gây lãng phí. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục dục thể thao phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân với các đội bóng đá, bóng chuyền, dân vũ; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí văn hóa năm 2022 đạt 98%; 100% hộ dân sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh đảm bảo.

Năm 2022, tại Làng Phan không xảy ra các vụ, việc, điểm nóng về an ninh trật tự; không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy, không có người dân trên địa bàn vi phạm pháp luật hình sự. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự được đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực với nhiều mô hình hay.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Hưng Nguyên (trị giá 1 tỷ đồng); trao quà cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà khu dân cư Làng Phan. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng 1 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho khu dân cư Làng Phan; tặng 5 bộ máy vi tính (trị giá 75 triệu đồng) cho UBND xã Hưng Tân và Trường Tiểu học xã Hưng Tân.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: Báo Tin tức