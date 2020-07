Bố mẹ qua đời, “anh trai khờ” kiếm tiền nuôi bà và các em

Gánh nặng chăm lo cho bà nội, hai em và trả nợ giúp bố mẹ đang đè nặng lên đôi vai của Hoàng Văn Thương. Ảnh: Hoàng Thảo

Năm 2017, bố của Thương qua đời sau chục năm chống chọi với căn bệnh suy thận. Thời điểm bố phát hiện bệnh, Thương và hai em trai còn khá nhỏ. Một mình mẹ Thương phải vừa lo nuôi con, vừa lo đều đặn 3 ngày/tuần đưa chồng đi bệnh viện chạy thận. Kinh tế gia đình lúc nào cũng trong tình trạng suy kiệt.

Thương không được nhanh nhẹn như mọi người, nhưng em cảm nhận được sự khó khăn của bố mẹ nên chỉ học hết lớp 7 đã xin nghỉ học để đi làm. Công việc tại xưởng may ở địa phương giúp Thương kiếm được hơn 3 triệu đồng/tháng.

3 năm sau ngày bố mất, anh em Thương lại gánh chịu nỗi đau mất mẹ. Ngày 18.6.2020, mẹ của em không may bị tai nạn giao thông ở ngay cổng làng. Mấy ngày sau, mẹ Thương mất. Đúng ngày mẹ mất, em trai thứ hai của Thương là Hoàng Văn Thông (SN 1999) câm điếc bẩm sinh bị đau đầu dữ dội rồi biến chứng co quắp, mù một bên mắt, phải nằm liệt một chỗ, cần có người trông nom cả ngày. Nhà có quá nhiều chuyện đau buồn xảy đến, Thương xin nghỉ làm ở xưởng may. Thương tâm sự, mọi chuyện nguôi ngoai sẽ tìm việc làm mới để kiếm tiền nuôi các em và bà nội.

Chia sẻ về cảnh ngộ của ba anh em Thương, ông Vũ Đình Khang - Trưởng thôn Ngô Thôn (xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) - thở dài: “Ít năm trước, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí giúp bố mẹ cháu Thương cải tạo lại căn nhà lợp fibroximang. Mẹ cháu cũng phải vay mượn thêm khá nhiều. Nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện ba anh em cháu Thương được các cô, chú ruột hỗ trợ, song ai cũng nghèo khó vì chỉ làm nông nghiệp”.

Mọi sự giúp đỡ cho ba anh em Hoàng Văn Thương xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp Hoàng Văn Thương, SĐT: 0394 072 459; địa chỉ: Ngô Thôn - xã Xuân Lai - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh; hoặc liên hệ chú ruột của Thương là Hoàng Văn Thạo, SĐT: 0849 826 077. Kiều Trang