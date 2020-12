Bộ mặt thật của kẻ giết người thay tên đổi họ trốn nã 23 năm

Giết người rồi bỏ trốn

Mới đây, thông tin từ đội Cảnh sát truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải đối tượng giết người trốn truy nã 23 năm trở về quy án. Đối tượng là Phạm Đức Bình (46 tuổi), trú tại TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bình bị bắt trước sự ngỡ ngàng của vợ con.

Theo hồ sơ vụ án, đến tuổi trưởng thành, Bình cùng nhiều anh em lên Quỳ Châu để khai thác gỗ. Họ cùng nhau dựng lán trại ở bản Tép, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu. Thời điểm này, ở Qùy Châu nhiều người giàu lên nhờ khai thác và buôn gỗ. Ngoài nhóm Bình, còn nhiều người khác cũng đổ xô lên đây khai thác gỗ.

Năm 1998, sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhóm của Bình tổ chức uống rượu. Trong quá trình uống rượu, nhóm Bình xô xát với nhóm bên cạnh. Không kiềm chế được bản thân, nhóm của Bình dùng hung khí tấn công khiến anh Lê Văn L. trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu tử vong và một số người khác bị thương.

Biết anh L. tử vong, Phạm Đức Bình bỏ trốn khỏi địa phương. Ba người trong nhóm của Bình bị công an bắt giữ. Ngày 11/7/1998, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Đức Bình về tội Giết người. Công đã tìm cách vận động gia đình khuyên Bình ra đầu thú nhưng không có kết quả.

Đối tượng Phạm Đức Bình.

Về phía Bình, sau khi ỏ trốn biệt tích khỏi địa phương, Bình dạt vào các tỉnh phía Nam trốn chui lủi, ai thuê gì làm nấy. Bình làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Mỗi địa điểm, Bình chỉ dám ở một thời gian ngắn rồi chuyển chỗ ở. Đi nhiều nơi cũng chồn chân, Bình chọn Tây Ninh làm điểm dừng chân. Bình chọn vào khu vực vùng sâu, vùng xa ở ấp Bàu Bền, xã Thạch Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nằm giáp biên giới Campuchia để ở.

Để an toàn, Phạm Đức Bình tạo cho mình một vỏ bọc mới, thay tên đổi họ thành Phạm Đức Vinh. Bình giới thiệu với mọi người mình là thanh niên đi lập nghiệp. Bình luôn tỏ ra là người thân thiện và chịu khó. Nam thanh niên này, học lái máy cày để đi làm thuê. Vì bản tính cởi mở nên Bình được rất nhiều người tin tưởng và yêu mến. Bình được một người con gái ở địa phương để ý. Qua thời gian tìm hiểu, Bình và người đó nên duyên vợ chồng và sinh con cái. Mặc dù chung sống cùng một nhà, Bình không bao giờ hé lộ quá khứ của mình. Để che giấu thân phận của mình, Phạm Đức Bình còn xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương.

Vén màn sau 23 năm

Về phía Công an Nghệ An 23 năm qua vẫn kiên trì thu thập tài liệu, truy bắt Bình. Thời gian gần đây, nhận được nguồn tin mật đối tượng đang lẩn trốn tại Tây Ninh, phòng CSHS đã xác lập chuyên án, khẩn trương truy bắt đối tượng về quy án.

Thế nhưng, theo như những thông tin mà phía Công an Nghệ An cung cấp thì trên địa bàn không có đối tượng như mô tả. Điều ban chuyên án gặp khó khăn thời điểm Phạm Đức Bình gây án tại quê nhà hắn chưa làm chứng minh nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành xác minh thông tin nhân thân đối tượng. Qua rà soát xác minh, thông tin về đối tượng Phạm Đức Vinh hoàn toàn trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã Phạm Đức Bình. Đúng như nhận định của cơ quan công an, Phạm Đức Vinh chính là đối tượng giết người 23 năm trước.

Công an đưa Bình về Nghệ An để quy án.

Khi có đầy đủ thông tin, 18h ngày 18/12, tổ công tác phối hợp với công an tỉnh bạn đã tiến hành áp sát ngôi nhà của Bình. Đối tượng Bình vẫn một mực khẳng định mình là Vinh. Tuy nhiên, trước những chứng cứ các trinh sát đưa ra, Bình sau đó cũng phải cúi đầu nhận tội. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã dẫn giải đối tượng về Nghệ An vào sáng 19/12, khép lại hành trình truy tìm kẻ thủ ác trong suốt gần 23 năm qua.

Bình cho biết, trong quá trình trốn chạy có hai lần trở về thăm nhà. Tuy nhiên, Bình chọn thời điểm chập tối để ghé nhà, ngủ qua đêm và đi lúc tờ mờ sáng. Trong thời gian trốn chạy, Bình cho biết lương tâm chưa bao giờ thanh thản. Đã có những lúc mệt mỏi, Bình muốn ra đầu thú nhưng lại không đủ can đảm. Giờ Bình chỉ mong vợ con tha thứ cho mình.

Bước đầu, Phạm Đức Bình đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đội Truy nã truy tìm dẫn giải Phạm Đức Bình về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, xét xử theo quy định pháp luật.

