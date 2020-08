Bộ Công Thương lên tiếng về việc hóa đơn tiền điện tăng cao

Chiều (3/8), tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/8, PV Dân trí nêu câu hỏi kết quả thanh kiểm tra vấn đề hóa đơn tiền điện tăng cao thời gian qua và trách nhiệm Bộ Công Thương.

Trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết: Trong các tháng 5, tháng 6 và nửa đầu tháng 7 năm 2020, thời tiết nắng nóng cả nước, đặc biệt đợt nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vừa qua là đợt nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm qua, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 1-1,5 độ C so với năm 2019. Do vậy, đã dẫn đến tình hình tiêu thụ điện và tiền điện của nhiều hộ dân tăng cao do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa không khí tăng mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Đã có hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020. Đặc biệt, có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, có tới hơn 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Trong tháng 6/2020 số khách hàng có điện tiêu thụ tăng từ 30% trở lên là 7,63 triệu khách hàng so với cả tháng 5/2020. Tỷ lệ tăng cao nhất ở Hà Nội, miền Bắc và miền Trung do yếu tố nắng nóng. Số khách hàng theo các mức tăng đều cao hơn của cả tháng 5/2020. Cũng trong thời gian qua đã có nhiều thắc mắc của các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt về hoá đơn tiền điện tăng cao.

“Qua kiểm tra, rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương thấy rằng một trong những nguyên nhân gây ra thắc mắc của nhân dân là do những sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện, lập hóa đơn tiền điện” - ông Hải nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã và đang chỉ đạo, đôn đốc EVN, các Tổng Công ty điện lực nâng cao công tác dịch vụ khách hàng với các giải pháp chính.

Trước tiên là kịp thời xử lý ý kiến thắc mắc của khách hàng về hoá đơn tiền điện nêu trên các báo, đài phát thanh, đài truyền hình. Định kỳ tiến hành cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí theo qui định. Thực hiện gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện đến khách hàng qua email/zalo và phần mềm chăm sóc khách hàng. Tăng cường, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và giải quyết các vụ việc về áp giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở theo Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử Để khắc phục những sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện, Bộ Công Thương chủ trương sẽ đẩy mạnh việc thay thế số công tơ cơ khí hiện nay sang công tơ điện tử, thực hiện việc đo đếm từ xa và tự động. Phấn đấu đến năm 2025, các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và địa bàn quản lý của TCTĐL miền Trung sẽ được thay thế sang 100% công tơ điện tử. TCTĐL miền Bắc và miền Nam sẽ thay thế 100% công tơ điện tử ở các thị trấn, thị xã; còn các khu vực khác là 50%.

Về việc sửa đổi, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định, Bộ Công Thương đã triển khai nghiên cứu, xây dựng 5 phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện và lấy ý kiến các Bộ ngành, đoàn đại biểu Quốc hội và các hiệp hội. Trong quá trình sửa đổi biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công thương chủ trương bám sát với các chỉ đạo tại Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, cụ thể: “không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền; Nhà nước điều tiết hợp lý thông qua các công cụ thị trường (thuế, phí, các quỹ…) và chính sách an sinh xã hội phù hợp”.

Bộ Công Thương đang hoàn thiện các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt điện. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các khách hàng sử dụng điện, các Bộ ngành. Bộ Công Thương sẽ hoàn chỉnh phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm 2020.

Đối với các nội dung đề xuất sửa đổi, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Về biểu giá điện sinh hoạt, giảm số bậc thang giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, trong đó sẽ nâng mức bậc 1 lên tới 100kWh thành bậc 1.

Điều chỉnh các bậc thang từ 201-400kWh thành 1 bậc; bổ sung bậc thang giá điện trên 700kWh/tháng cho phù hợp với thực tế sử dụng điện của người dân. Giá bán lẻ bình quân các hộ sinh hoạt sau khi điều chỉnh bằng so với mức giá đang áp dụng tại Quyết định 648/QĐ-BCT.

​Bộ Công Thương cũng sẽ đề xuất cho khách hàng được quyền lựa chọn giá bán lẻ điện cho sinh hoạt chỉ có một mức giá, không có bậc thang. ​Về khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp dịch vụ Logistic, điều chỉnh giá điện áp dụng ngang bằng với giá điện sản xuất.

Về đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho năm 2020…

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân trí