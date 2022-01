BMW tông vào barie rồi bay cao 6 mét, tài xế thoát chết thần kỳ

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra tại đường hầm Börik gần Thành phố Poprad, đông bắc Slovakia.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một chiếc xe BMW màu đen đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông trúng barie.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bị hất lên không ở độ cao 6 mét trước khi xoay 360 độ rồi đáp xuống đất. Phát hiện ra sự việc, một chiếc xe đi phía sau đã giảm tốc độ rồi bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng phần đầu.

Được biết, tài xế cầm lái chiếc xe không hề có chấn thương nào ngoài những vết bầm tím. Cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn và cho kết quả âm tính. Tài xế dường như đã ngủ gật khi lái xe.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn