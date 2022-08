Bị xe tải tông kinh hoàng, tài xế ô tô văng khỏi xe và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe ô tô màu trắng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe tải đang dừng đỗ trên đường.

Cú va chạm xảy ra khiến chiếc ô tô màu trắng văng sang làn đường ngược chiều, tiếp tục bị một chiếc xe tải khác đâm trúng vào đuôi xe. Chiếc ô tô sau đó quay một vòng, tài xế bị văng qua cửa sổ rồi rơi xuống đất.

May mắn thay, người lái xe không bị thương nặng và có thể tự đứng dậy. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn