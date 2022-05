Bị truy nã toàn quốc, gã đàn ông chui lủi qua nhiều tỉnh rồi sống chung với một phụ nữ

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trước đó, ngày 21/4, tại nhà trọ đường Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Công an phường Tân Tiến đã phối hợp với tổ đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Anh (SN 1997; trú tại xã Hoà Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Quyết định truy nã ngày 09/8/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 20/3, Công an phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Buôn Ma Thuột, Công an huyện Phù Cát, Bình Định và Công an phường Tự An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Triều (SN 1998; trú tại xã Mỹ Hiệp, huyệ Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) theo Quyết định truy nã ngày 10/11/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát, Bình Định về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Hiện Công an phường Tân Tiến đã bàn giao các đối tượng cho Công an các địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.