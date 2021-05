Bị thần kinh vẫn xưng danh phó trưởng phòng công an tỉnh để lừa đảo

Ngày 25-5, tin từ Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đã điều tra, làm rõ và triệu tập Đàm Quốc Hùng (SN 2001; ngụ phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tới công an để làm rõ hành vi giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an TP Lào Cai nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc khoảng 14 giờ ngày 20-5, một người dân sau khi đăng thông tin về người nhà mất tích lên mạng xã hội thì được một người không rõ tên, tuổi, gọi điện tự xưng là phó phòng tại Công an tỉnh Lào Cai..

Đàm Quốc Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Lào Cai

Người này nói đang giữ cháu bé vì cháu có liên quan đến ma túy và yêu cầu người nhà chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Dam Quoc Hung". Sau khi nhận tiền, người này đã chặn liên lạc của gia đình. Nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nên người nhà nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo.

Công an TP Lào Cai đã vào cuộc và nhanh chóng xác định được Đàm Quốc Hùng. Tại cơ quan công an, Đàm Quốc Hùng khai nhận khoàng 13 giờ ngày 20-5, Hùng đọc trên mạng xã hội Facebok được biết một gia đình đăng tin tìm người nhà nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Hùng "nổ" là một phó trưởng phòng của Công an tỉnh Lào Cai rồi liên hệ với người nhà nạn nhân và dễ dàng lừa được 5 triệu đồng. Sau đó, Hùng chặn hết số điện thoại, Facebook, zalo và lấy số tiền trên để đi chơi và đưa cho mẹ.

Ngay khi Hùng bị triệu tập, chiều ngày 21-5, mẹ của Hùng đã tới để bàn giao số tiền mà con đã lừa đảo, chiếm đoạt trước đó.

Được biết, Đàm Quốc Hùng có nhiều tiền sử về các bệnh thần kinh như: Rối loạn tác phong và cảm xúc thất thường; rối loạn hoạt động và chú ý; có tiền sử điều trị động kinh và tâm thần ở các Bệnh viện 103, Bệnh viện 108, Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Hiện, Công an TP Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động