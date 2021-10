Bị so sánh với Hồ Văn Cường giữa lùm xùm cát-xê, Phương Mỹ Chi đáp trả

Hoàn cảnh xuất thân giống nhau nhưng hai số phận

Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường có xuất phát điểm khá giống nhau như nổi tiếng khi thi hát, là con nuôi của ca sĩ hải ngoại. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của hai ngôi sao trẻ này lại khác nhau hoàn toàn.

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi thường xuyên tham gia chương trình ca nhạc.

Cả hai ca sĩ Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường có nhiều điểm chung. Họ cùng sinh năm 2003, nổi tiếng nhờ tham gia gameshow về âm nhạc. Trong khi Phương Mỹ Chi đoạt giải á quân "Giọng hát Việt nhí 2013", Hồ Văn Cường đăng quang "Thần tượng âm nhạc nhí 2016".

Ngoài ra, hai hiện tượng dân ca nhí còn xuất thân từ cuộc sống cơ cực. Trong khi Phương Mỹ Chi có mẹ đi bán chè dạo và cô ruột bị mù lòa thì Hồ Văn Cường vừa đi học vừa đi hát đám cưới để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Rời cuộc thi ca nhạc lớn, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều trở thành con nuôi của hai ca sĩ nổi tiếng hải ngoại. Phương Mỹ Chi được ca sĩ Quang Lê nhận nuôi. Hồ Văn Cường là con nuôi của ca sĩ Phi Nhung.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi có thu nhập “khủng” khi tham gia các chương trình ca nhạc. Ở tuổi 18 nữ ca sĩ không chỉ tậu hàng hiệu, lo việc học hành cho bản thân, mà con còn phụ giúp gia đình.

Sau khi nhận giải Á quân chương trình ca nhạc, Phương Mỹ Chi có 8 năm đi hát từ sân khấu lớn nhỏ trong nước đến các chương trình hoành tráng ở hải ngoại. Nhận được thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra Phương Mỹ Chi đã mua nhà tiền tỷ tặng cho bố mẹ.

Không dừng lại ở đó giọng ca 18 tuổi đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp để mua nhà lớn hơn và xe hơi cho gia đình. Khi rảnh rỗi, Phương Mỹ Chi thường đưa gia đình đi du lịch, ăn uống.

Cát-xê của Phương Mỹ Chi được cho là "khủng" trong khi không có thông tin về thu nhập của Hồ Văn Cường. Sau khi đăng quang cuộc thi âm nhạc năm 13 tuổi Hồ Văn Cường đã nhận Phi Nhung làm mẹ nuôi và sống trong gia đình của cố nghệ sĩ. Bản thân là con nuôi Phi Nhung nhưng nam ca sĩ cũng không biết kiếm được bao nhiêu tiền bởi mọi việc có Phi Nhung lo hết.

Phi Nhung chăm sóc Hồ Văn Cường như con ruột.

Cho đến đầu năm 2021 ồn ào xoay quanh chuyện cát-xê khiến tình cảm giữa cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường có chút rạn nứt.

Phi Nhung không may mắc Covid-19 và qua đời ngày 28/9/2021 khiến ai cũng xót thương. Mọi việc tưởng được lắng xuống nhưng một số cư dân mạng lên tiếng đòi lại tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường khiến quản lý của Phi Nhung và gia đình Hồ Văn Cường ngồi lại với nhau và thống nhất không công khai số tiền Hồ Văn Cường nhận được trong 5 năm đi hát.

Gia đình Hồ Văn Cường sẽ dọn ra ở riêng không còn ở trong nhà Phi Nhung.

Nhận được tiền Hồ Văn Cường chia sẻ trên Fanpage: “Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực, nên con lựa chọn cách im lặng. Nếu nói lên, con không biết phải nói thế nào cho phải, con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm.”

Giải đáp thắc mắc về tiền cát-xê, giọng ca nhí thông báo đã nhận được tiền đi diễn trong 5 năm qua và cũng xin tạm dừng hợp tác với công ty của mẹ nuôi để tiếp tục học và trau dồi kĩ năng riêng. “Sau cùng, con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây”, Hồ Văn Cường viết.

Sao việt lên tiếng

Những ngày qua, sau khi Hồ Văn Cường nhận được tiền cát-xê thì Phương Mỹ Chi bị réo tên liên quan đến chuyện cát-xê của Hồ Văn Cường và công ty của mẹ nuôi Phi Nhung.

Phương mỹ Chi chia sẻ trên Fanpage cá nhân, một cư dân mạng đã để lại bình luận: “Nhìn Hồ Văn Cường và bạn hẳn một người thì sóng gió phủ đời trai, tương lai không biết đi về đâu, còn một người trải đầy hoa hồng trên tấm thảm".

Ngay lập tức, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” liền đáp trả: "Ai cũng có sóng gió, chả ai trải đầy hoa hồng”. Bình luận của Phương Mỹ Chi nhanh chóng nhận được sự đồng tình và ủng hộ của cộng đồng mạng.

Liên quan đến vấn đề này một số nghệ sĩ Việt lên tiếng, "đừng so sánh Hồ Văn Cường với Phương Mỹ Chi".

Cụ thể, Mỹ Lệ cho rằng việc so sánh giữa Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi là điều hết sức vô lý. Theo đó, nữ ca sĩ cho rằng Phương Mỹ Chi là một hiện tượng vì khi đó rất ít ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca nên việc so sánh cả 2 nghệ sĩ nhí với nhau là khập khiễng, đến cả Quán quân The Voice Kids 2013 - Quang Anh cũng không có sức hút bằng giọng ca “Quê em mùa nước lũ”.

"Cả Phương Mỹ Chi nếu không có Quang Lê đỡ đầu và kéo đi show, độ nóng của em ấy cũng chỉ được thời gian đầu thôi, không dễ kiếm show khi đi hát một mình và ca hát dài hơi như vậy. Và cát-xê của Hồ Văn Cường chắc chắn không giống với Phương Mỹ Chi nên không lấy tiêu chuẩn đó mà so sánh", Mỹ Lệ nói thêm.

