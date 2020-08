Bị sàm sỡ vòng 3, cô gái túm cổ áo rồi dùng tay khóa đầu tên "biến thái"

Your browser does not support the video tag.

Khi đang làm việc tại nhà hàng ở thành phố Savannah, bang Georgia, cô sinh viên có tên Emelia đã bị một nam khách hàng sờ vào vòng 3.

Ngay lập tức, cô gái này đã túm lấy cổ áo và dùng tay khóa đầu tên biến thái, trước khi đẩy hắn ngã vào tường. Tuy cao to nhưng bị bất ngờ trước sự mạnh mẽ của cô, nam thanh niên chỉ biết ngồi im chịu mắng.

Sau đó, Emelia đã báo cảnh sát. Nam thanh niên được xác định là Ryan Cherwinski, hắn bị buộc tội quấy rối tình dục. 2 ngày sau đó, Ryan Cherwinski đã được thả tự do. Tuy nhiên, anh chàng này phải nộp 2.500 USD tiền bảo lãnh mới được tại ngoại.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã tỏ ra hả dạ và khâm phục cách xử lý của cô gái. Số đông cho rằng nếu ai cũng làm được như Emelia thì những tên quấy rối sẽ không còn đất sống.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn