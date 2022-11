Bị phạt vì xây dựng không phép, Agrimex Nghệ An nói do 'hồ sơ cấp phép quá lâu'

Hiện trạng công trình xây dựng của Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An

UBND TP. Vinh ngày 3/11 đã có quyết định số 588/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An (Agrimex Nghệ An). Quyết định do ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố ký.

Quyết định nêu rõ, căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC do Đội quản lý trật tự đô thị lập lúc 9h15 ngày 26/10/2022 tại xã Hưng Chính, UBND TP. Vinh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với Agrimex Nghệ An.

Tổng công này bị phạt do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với dự án Văn phòng làm việc, kho hàng và cửa hàng bán sản phẩm tại xã Hưng Chính, TP. Vinh.

UBND TP. Vinh đã yêu cầu Agrimex Nghệ An dừng ngay hành vi vi phạm. Đồng thời, phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng và có Giấy phép xây dựng.

Hết thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Agrimex Nghệ An không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, Agrimex Nghệ An phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.

"Công trình xuống cấp, hồ sơ cấp phép quá lâu"

Trước đó, ngày 24/10, ông Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc Agrimex Nghệ An đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP. Vinh xem xét không tiến hành xử phạt đơn vị và cho phép tiếp nhận mới, xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng dự án cho đơn vị.

Ông Hiền cho biết, năm 1970, đơn vị đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép sử dụng thửa đất tại xóm 4, xã Hưng Chính để xây dựng văn phòng làm việc, nhà kho và cửa hàng bán sản phẩm với tổng diện tích 2.300m2. Hiện nay, các công trình đã cũ nát, xuống cấp theo thời gian, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vì vậy, Tổng công ty đã quyết định đầu tư xây dựng mới lại văn phòng làm việc, nhà kho và cửa hàng bán sản phẩm trên khu đất này.

Tuy nhiên, theo ông Hiền, quá trình thực hiện dự án bị kéo dài do thủ tục xin cấp phép xây dựng để thi công công trình mất quá nhiều thời gian.

Giải thích về việc công ty đã xây dựng một số hạng mục của dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, ông Trương Văn Hiền cho biết từ khi bắt đầu triển khai các bước thực hiện dự án từ tháng 9/2020 đến nay, người dân đã nhiều lần phản ánh về việc khu vực đất do Tổng công ty quản lý có cống thoát nước bị tắc, gây ứ đọng nước cho khu vực xung quanh. Do đó, đơn vị buộc phải tiến hành thi công trước một số hạng mục như: móng, tường rào, mương thoát nước nhằm cải thiện mặt bằng, thoát nước cho các hộ dân xung quanh.

Hơn nữa, hồ sơ xin cấp phép xây dựng đã gửi các cơ quan chức năng cơ bản đầy đủ nên đến tháng 8/2022, Tổng công ty đã tiến hành lắp dựng khung sắt nhà kho (như hiện trạng) theo đúng quy hoạch được duyệt và bản thiết kế đã được thẩm tra để đảm bảo an toàn vật tư và giảm bớt tác động bất lợi của thời tiết lên khung vi kèo (khung vi kèo đã tập kết trong quá trình nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng).

"Với một công trình thuộc công trình cấp III, IV nhưng quy trình cấp phép xây dựng kéo dài, cơ chế chính sách và quy trình thủ tục thay đổi đã gây lúng túng cho cả doanh nghiệp lẫn các cơ quan nhà nước, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án của doanh nghiệp. Trong khi đó, chậm trễ trong việc xin cấp phép xây dựng gây lãng phí tài nguyên đất đai, mất cơ hội kinh doanh và thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp", ông Hiền trình bày.

Dự án Văn phòng làm việc, kho hàng và cửa hàng bán sản phẩm tại xã Hưng Chính, TP. Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 22/4/2021. Dự án do Agrimex Nghệ An làm chủ đầu tư, được thực hiện trên khu đất rộng hơn 2.300m2 bám mặt tiền QL46. Dự án gồm các hạng mục công trình xây dựng: Nhà văn phòng, cửa hàng bán sản phẩm+kho hàng, cao 1 tầng, diện tích xây dựng 936,0m2; Nhà kho hàng, cao 1 tầng, diện tích xây dựng 240,0m2; Nhà bếp+nhà vệ sinh, cao 1 tầng diện tích xây dựng 36m2; Sân, đường nội bộ, cây xanh...

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn