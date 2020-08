Bị Bộ phê bình vì giải ngân nguồn vốn chậm, Sở NN&PTNT Nghệ An nói gì?

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An).

Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) là dự án trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), nằm trong chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền tây Nghệ An. Đây là dự án quy mô lớn gồm 4 Hợp phần, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư từ năm 2009 với tổng số vốn 4.500 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, hồ chứa nước sẽ phục vụ tưới cho hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu ở các huyện phía Bắc và miền núi phía Tây của tỉnh; đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ các khu công nghiệp liên quan.

Hệ thống kênh tiêu Hồ chứa nước Bản Mồng

Qua tìm hiểu được biết, dù đã đầu tháng 8/2020 nhưng Dự án trọng điểm hồ chứa nước Bản Mồng, trong đó có Hợp phần đền bù GPMB hồ chứa nước Bản Mồng do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư có kết quả giải ngân rất thấp nguồn vốn do Nhà nước cấp.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có báo cáo về việc triển khai dự án, hợp phần dự án trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tại dự án vốn trái phiếu chính phủ, Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư Hợp phần đền bù GPMB hồ Bản Mồng có tỷ lệ giải ngân dưới 15%, tiến độ chậm, không đạt giải ngân như đã cam kết.

Vì vậy, Bộ NN&PTNT đã phê bình cá nhân người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị do triển khai dự án, hợp phần dự án trong 6 tháng đầu năm chậm, kết quả giải ngân rất thấp (dưới 15%) mặc dù đã được các Cục, Vụ và Bộ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, xác định chủ đầu tư yếu kém là Sở NN&PTNT Nghệ An, đơn vị thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh rà soát năng lực và việc thực thi nhiệm vụ của đơn vị này, xử lý nghiêm thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị nếu tiếp tục chậm trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hợp phần dự án được giao như kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Khu vực thuộc diện đền bù, GPMB Dự án hồ chứa nước Bản Mồng.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Bộ có văn bản đốc thúc Chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn theo cam kết. Vì vậy, nếu Sở NN&PTNT Nghệ An hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn Hợp phần này trước tháng 9/2020 thì xem như đơn vị đã hoàn thành công tác này.

Trước mắt, sắp tới đây, tỉnh sẽ họp bàn với Sở NN&PTNT Nghệ An để bàn cách giải quyết, tháo gỡ nếu có vướng mắc đến vấn đề giải ngân nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

Người dân thuộc lòng hồ chứa nước Bản Mồng vẫn chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Sở NN&PTNT Nghệ An) cho rằng, tại công văn của Bộ, Hợp phần này chậm giải ngân nguồn vốn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, nguồn vốn giải ngân này là tiền giải phóng mặt mặt của các huyện Qùy Châu, Qùy Hợp, Nghĩa Đàn. Đạt được kết quả cao phụ thuộc vào Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện trên.

Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện cần tích cực tham gia vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Đây là cơ sở để giải ngân nguồn vốn cho Hợp phần GPMB thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Hiện, Ban đã đề nghị HĐ GPMB các huyện phải tích cực giải ngân trước 30/9/2020.

Được biết, hiện tại, HĐ GPMTB các huyện đang tiến hành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất tại cao trình 71.86m. Đến nay vẫn còn hơn 80 tỷ đồng chưa thể giải ngân cho Hợp phần này.