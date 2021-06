Bệnh nhân chờ máu trong dịch COVID-19

3 anh em ruột trong một gia đình là Ngân Quý D (16 tuổi); Ngân Thị Mây L (12 tuổi); Ngân Thái S (7 tuổi) đang mòn mỏi chờ đợi máu để truyền

Mòn mỏi chờ đợi máu

3 anh em ruột trong một gia đình là Ngân Quý D (16 tuổi); Ngân Thị Mây L (12 tuổi); Ngân Thái S (7 tuổi) ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An đều bị bệnh Thalassemia -Tan máu bẩm sinh vào điều trị tại Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Trung tâm) đã 1 tuần nay.

Do dịch bệnh COVID-19, cộng với TP Vinh tạm thời phong tỏa theo Chỉ thị 16 dẫn đến lượng máu dự trữ của Trung tâm sụt giảm nên mỗi em mới chỉ được truyền 3 đơn vị máu.

Bà của 3 bệnh nhi cho biết, cứ 2 tháng, các cháu lại xuống đây điều trị 1 lần khoảng 12 đến 14 ngày, mỗi đợt như thế truyền 4-5 đơn vị máu, nhưng đợt này thấy bác sĩ nói do dịch bệnh nên lượng máu thiếu phải chờ máu, và thời gian điều trị phải kéo dài đến gần 20 ngày, khi nào truyền đủ máu thì được ra viện.

Tương tự, 2 chị em là Lô Thị Th (21 tuổi) và Lô Thị Thu H (15 tuổi) ở xã Châu Bình huyện Quỳ Châu (Nghệ An); Lô Minh Th (6 tuổi), ở Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An)… cùng đều bị bệnh Thalassemia đều đang phải nằm chờ máu nhiều ngày nay do Trung tâm chưa truyền đủ lượng máu theo yêu cầu điều trị.

Bệnh nhi Lô Minh T. 6 tuổi, ở Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An bị bệnh tan máu bẩm sinh vào điều trị tại khoa khoa bệnh máu tổng hợp 2, Trung tâm HHTM, 2 tuần nay, nhưng do dịch bệnh lượng máu không có đủ để truyền nên phải chờ đợi.

Bà Vi Thị B. bà của bệnh nhi T. Cũng cho biết, thời gian có dịch bệnh, bác sĩ thông báo là không đủ máu để truyền nên gia đình phải chờ một thời gian để khi có máu sẽ truyền cho cháu.

Theo thống kê, hiện nay, khoa bệnh máu tổng hợp 2, Trung tâm HHTM Nghệ An đang điều trị cho 27 bệnh nhân bị bệnh Thalassemia -Tan máu bẩm sinh, hầu hết số bệnh nhân này cũng rơi vào tình cảnh thiếu máu, phải mòn mỏi chờ đợi máu để truyền.

27 bệnh nhân bị bệnh Thalassemia - Tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Trung tâm HHTM Nghệ An cũng rơi vào tình cảnh thiếu máu, phải chờ đợi máu để truyền, điều trị.

BS Nguyễn Thị Cẩm Thơ, khoa bệnh máu tổng hợp 2, Trung tâm HHTM Nghệ An cho biết: Đối với bệnh tan máu bẩm sinh này phải truyền máu thường xuyên và liên tục, vì đây là bệnh thiếu mãu mãn tính, bẩm sinh, người bệnh sống phụ thuộc hoàn toàn vào việc truyền máu; nếu được máu truyền đầy đủ thì bệnh nhân có thể sống như người bình thường, còn phải mòn mỏi chờ máu thì bệnh nhân sẽ mệt mỏi hơn người bình thường rất là nhiều.

Từ khi bắt đầu xẩy ra dịch COVID-19 cho đến nay thì tình trạng thiếu máu để điều trị cho bệnh nhân ở Trung tâm đã xẩy ra triền miên.

Vì vậy, Trung tâm đành phải đưa ra giải pháp: Những trường hợp bệnh nhân có lượng máu quá thấp, thiếu máu nặng thì sẽ ưu tiên truyền trước; những bệnh nhân ổn định hơn, buộc phải tiếp tục nằm chờ, theo dõi cho đến khi có máu mới truyền được.

Trong trường hợp lượng máu bệnh nhân xuống thấp quá thì sẽ cho truyền máu cấp cứu ngay.

BS Nguyễn Thị Cẩm Thơ, khám cho bệnh nhi đang điều trị tại khoa

Để Trung tâm có đủ nguồn máu điều trị cho bệnh nhân, phụ thuộc hoàn toàn vào việc hiến máu tình nguyện, việc người nhà đến hiến là rất khó, bởi vì gia đình những bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh đều có gien di truyền thiếu máu nên không đủ sức khỏe để hiến máu.

Vì vậy, bệnh nhân nằm ở Trung tâm phải mòn mỏi chờ đợi máu và thời gia điều trị sẽ phải kéo dài hơn.

Lượng máu sụt giảm nghiêm trọng

Chị Trương Thị Lương, quê Tân Kỳ, Nghệ An, hiện đang học nghề ở TP Vinh đến điểm hiến máu cố định tại Trung tâm HHTM chia sẻ, đây là lần đầu tiên em đi hiến máu, chị gái em bị thiếu máu đang điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, dự kiến phải truyền là 3 đến 4 đơn vị máu.

Em cũng có điện thoại cho người nhà và bạn bè để hiến máu, tuy nhiên hiện nay TP Vinh đang phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16 nên người nhà và bạn bè không ai xuống hiến được cả, nên chỉ có em đang ở TP Vinh mới đến hiến máu để truyền cho chị.

Chị Trương Thị Lương, quê Tân Kỳ, Nghệ An hiến máu để truyền cho chị gái đang điều trị tai bệnh viện

“Bình thường, mỗi ngày điểm hiến máu cố định của Trung tâm HHTM Nghệ An tiếp nhận khoảng 150 đơn vị máu. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, do dịch bệnh COVID-19, và mới đây TP Vinh lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lượng người đến hiến máu giảm rõ rệt; mỗi ngày chỉ thu được từ 30 đến 50 đơn vị máu nên đã dẫn đến tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Riêng trong ngày ngày 21/6, Trung tâm HHTM chỉ tiếp nhận được khoảng 30 đơn vị máu.

Hiện nay, lượng máu thu được tại điểm hiến máu cố định chủ yếu là vận động người nhà có bệnh nhân điều trị cùng tham gia hiến máu, dẫn đến lượng máu trong kho máu của Trung tâm xuống rất thấp, chỉ dành cho cấp cứu khẩn cấp và dịch bệnh xẩy ra, còn để phục vụ công tác điều trị, mổ xẻ thì rất khó khăn, hạn hẹp, chưa đáp ứng được”. BS CK II Phạm Văn Thái, Trưởng khoa truyền máu, Trung tâm HHTM Nghệ An chia sẻ.

Ngày 21/6, điểm lấy máu cố định của Trung tâm HHTM Nghệ An chỉ thu được 30 đơn vị máu, trong khi đó mỗi ngày các bệnh viện và cơ sở y tế sử dụng đến 150 đơn vị máu để cấp cứu bệnh nhân

Theo báo cáo của Trung tâm HHTM Nghệ An do dịch bệnh COVID-19 nên lượng máu dự trữ tại đơn vị đang giảm mạnh do không có (nguồn) người đến hiến máu, trong khi nhu cầu sử dụng máu của Trung tâm và các bệnh viện, cơ sở y tế ở trong tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận vẫn ở mức cao. Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/6/2021, Trung tâm chỉ tiếp nhận bằng 55% so với kế hoạch.

Trong thời gian này đã có 09/10 đợt hiến máu theo kế hoạch với khoảng 6.300 đơn vị máu đã bị hủy không được tổ chức bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hiện nay máu và sản phẩm từ máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân đang thiếu trầm trọng, cần được bổ sung ngay lập tức

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Nghệ An và của khu vực Bắc Trung bộ, mỗi ngày bệnh viện sử dụng khoảng 100 đơn vị máu và chế phẩm từ máu (50 khối hồng cầu, 50 các chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh, huyết tương giàu tiểu cầu…), 100% máu và chế phẩm máu bệnh viện đều lấy từ Trung tâm HHTM Nghệ An. Nhưng từ khi dịch COVID-19 xẩy ra, lượng máu mà Trung tâm HHTM cung cấp cho bệnh viện cũng sụt giảm do số lượng người đi hiến máu giảm mạnh.

Do tình trạng người hiến máu giảm, dẫn đến thìn trạng thiếu máu để truyền cho người bệnh

“Trước đây, chưa phong tỏa thì số lượng người nhà đi hiến máu để truyền cho bệnh nhân rất nhiều, tuy nhiên thời điểm này do dịch COVID-19, TP Vinh lại bị phong tỏa mà người nhà bệnh nhân chủ yếu ở ngoại thành nên rất khó khăn cho việc vào TP Vinh để hiến máu, vì khi đi vào vùng dịch đang bị phong tỏa đồng nghĩa khi trở về sẽ bị cách ly y tế 21 ngày nên không ai dám đi hiến máu cả, chỉ có người nhà đang chăm bệnh nhân tại bệnh viện mới đi hiến được nếu có đủ sức khỏe.

Một vấn đề nữa là do lượng người đi hiến máu tình nguyện giảm đáng kể nên dẫn đến lượng máu sụt giảm nghiêm trọng, từ đó làm ảnh hưởng tới công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân”. BS CKI Trương Văn Lợi, Phụ trách khoa huyết học, Bệnh viện HNĐK Nghệ An chia sẻ.

Lượng máu trong kho của Trung tâm HHTM Nghệ An sẽ cạn kiệt trong vòng chưa đến 10 ngày nếu không có máu bổ sung. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân.

“Dự báo lượng máu tiếp nhận trong cuối tháng 6, tháng 7 sẽ tiếp tục giảm mạnh dẫn tới tinh trạng thiếu máu nghiêm trọng. Hiện kho máu của Trung tâm HHTM Nghệ An còn khoản hơn 1.000 đơn vị máu, chỉ còn đủ cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và phục vụ điều trị tại đơn vị trong vòng chưa đến 10 ngày nữa là sẽ hết máu dự trữ nếu không có người đến hiến”. BS CKII Nguyễn Đình Khuê, Giám đốc Trung tâm HHTM Nghệ An cho biết.

Cấp thiết vào cuộc để có máu

Để có đủ lượng máu và các chế phẩm máu cung cấp cho các bệnh viện, các cơ sở y tế phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Trung tâm HHTM Nghệ An đã kiến nghị Thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh (HMTN) báo cáo Ban Chi đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Huyện/Thành/Thị, cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo HMTN cần tiếp tục duy trì tổ chức lịch hiến máu đã có, tăng cường tổ chức hiến máu ở những nơi không bị phong tỏa, không cách ly y tế.

Trong khi tổ chức hiến máu cần thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch, để bảo đảm kép "An toàn trong phòng chống dịch và duy trì hoạt động hiến máu cứu người”.

Hiện nay, bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi máu và các chế phẩm từ máu để được truyền, điều trị

Cần lắm, những tấm lòng thiện nguyện, xung kích tham gia hiến máu vì sức khỏe cộng đồng.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống