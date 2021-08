Bé gái ra đường chơi bị tổ tuần tra phát hiện, mếu máo 'khai báo' thành thật khiến dân mạng thích thú

Mới đây, MXH đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái ở Nghệ An ra đường chơi mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19.

Khi bị tổ tuần tra phát hiện và kiểm tra, bé gái tỏ vẻ lo lắng và thật thà trả lời các câu hỏi của tổ tuần tra. Đoạn hội thoại dễ thương của bé gái và cán bộ chiến sĩ khiến nhiều người vô cùng thích thú.

"Bố mẹ con tên gì?"

"Bố Long, mẹ Yến"

"Con đi đâu đây?"

"Dạ, con đi chơi"

"Con có biết ra ngoài là vi phạm không?"

"Dạ con biết, con xin lỗi chú ạ", kèm theo lời xin lỗi đó, bé gái còn khoanh tay, cúi đầu lễ phép trước cán bộ CA.

Sau khi nhắc nhở, dặn dò bé gái, tổ tuần tra đã cho bé gái về nhà. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước sự đáng yêu, thật thà của bé gái. Bên cạnh đó, lời nói cùng cách cư xử của cán bộ c.ông an cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.