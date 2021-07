Bé gái con sản phụ mắc COVID-19 chào đời trong khu cách ly ở Nghệ An

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ N.T.T.T

Trước đó, ngày 12/7, nữ bệnh nhân N.T.T.T vào Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khoa Vi rút Ký sinh trùng, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Bệnh nhân N.T.T.T, có địa chỉ ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng. Ngày 11/7, sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân N.T.T.T lên tàu SE 4 để về quê tại xã Trung Phúc Cường, Nam Đàn, Nghệ An.

Về quê, bệnh nhân N.T.T.T đã thực hiện tốt việc khai báo y tế địa phương và thực hiện cách ly y tế tại nhà. Ngày 12/07, bệnh nhân được CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR thì cho kết quả dương tính.

Sản phụ N.T.T.T là một ca bệnh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm vì bệnh nhân đang mang thai lần đầu tuần thứ 36, nhau tiền đạo nhóm II, có tiền sử dọa sẩy lúc thai kỳ 3 tháng đầu, cả vợ và chồng bệnh nhân phát hiện mang gen lặn thiếu máu huyết tán; giai đoạn 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ, bệnh nhân có triệu chứng đái tháo đường thai kỳ.

Sản phụ N.T.T.T lại đang mắc thêm COVID-19 biến chủng Delta, triệu chứng bệnh có thể chuyển nặng và diễn biến rất nhanh... Nếu như không kết thúc thai kỳ sớm, việc nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ cũng như của bé.

Trong tình huống cấp bách “ngàn cân treo sợi tóc” này, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức hội chẩn toàn viện, có sự tham gia của Trưởng, phó khoa các khoa liên quan dưới sự chủ trì, chỉ đạo của PGS. TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Quyết định được đưa ra: Thai phụ có nhiều bệnh nền và đang nhiễm COVID-19 biến thể Delta, cần phải phẫu thuật giúp bé chào đời sớm.

Xác định đây là một ca mổ đặc biệt khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho cả mẹ và bé cũng như phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ cho bé từ mẹ vì được thực hiện tại phòng mổ dã chiến nằm tách biệt trong khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, cũng như đảm bảo an toàn phòng dịch nên ca mổ để lấy bé được tiến hành lúc 9h00 ngày 16/7. Sau 20 phút, kíp phẫu thuật do bác sĩ Đinh Văn Sinh - Trưởng khoa Sản và bác sĩ Dũng - Phó khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện HNĐK Nghệ An...

Bé gái nặng 2,7 kg ra đời trong sự vui mừng của gia đình cũng như toàn thể y bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện.

Ngay sau ca mổ, bé gái đã được tách ra khỏi mẹ để được các bác sĩ và điều dưỡng chuyên Khoa Nhi sơ sinh chăm sóc và theo dõi trong 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Còn sản phụ N.T.T.T tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ và điều trị tại khu vực bệnh nhân COVID-19.

Trong niềm vui chung của đại gia đình, cảm kích trước tấm lòng của y bác sĩ, gia đình cháu bé đã nhờ bệnh viện đặt cho cháu một cái tên và PGS. TS. Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đặt cho cháu bé chào đời trong khu cách ly tên là Đặng Vy Hạ An.

Dịp này, Bệnh viện HNĐK Nghệ An cũng đã trao quà hỗ trợ gia đình cháu bé với số tiền 5 triệu đồng.

Sau khi bé Đặng Vy Hạ An chào đời an toàn thì ông ngoại của cháu đã viết 1 bài thơ tặng cháu mình và các y bác sĩ, có tên "Cảm ơn cuộc đời".

Lời thơ như sau: "Mẹ bị nhiễm Cô-Vy/ Khi cháu trong bụng mẹ/Sợ mẹ mình không khỏe/Cháu chỉ đạp khẽ thôi/... Ba mươi sáu tuần rồi/Cháu phải ra thôi bác/Để mẹ cháu chuyền thuốc/Diệt vi rút Cô-Vy/...Cháu chẳng chút sợ chi/ Loài Cô-Vy Covid/Mẹ con cháu đoàn kết/Bác mổ cháu ra đi/ ...Lọt lòng phải cách ly/Cháu ăn ngon ngủ kỹ/Mẹ cháu cùng bác sỹ/Đang chống giặc delta/... Bà và cháu về nhà/Cùng mọi người chiến đấu/Hạ An là tên cháu/Xin cảm ơn cuộc đời !

Trước đó ngày 2/6, Trung tâm bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện HNĐK Nghệ An cũng tiếp nhận sản phụ Đ.T.T.H mang thai lần thứ 2, thai 39 tuần, tiền sử mổ lấy thai lần 1, có bệnh nền đái tháo đường thai kỳ điều trị insulin, giảm tiểu cầu, có yếu tố dịch tễ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về.

Các thầy thuốc của bệnh viện đã mổ lấy thai “Mẹ tròn tròn con vuông ngay” tại phòng mổ dã chiến trong khu cách ly của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

