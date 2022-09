Bé 3 tuổi bị ong đốt nguy kịch

Trong tỉnh

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi (3 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch do ong đốt.