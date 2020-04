Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã đi thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành, 90 tuổi ở Thị xã Cửa Lò, mẹ Nguyễn Thị Ba, 98 tuổi ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, là 2 mẹ Việt Nam Anh hùng và thăm cụ bà Nguyễn Thị Ân, 88 tuổi ở huyện Yên Thành là vợ Anh hùng LLVT Trần Văn Trí, nguyên đại tá Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An. Đây là các mẹ, các bà được BĐBP Nghệ An nhận phụng dưỡng đến hết đời.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại các nơi đến thăm, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các mẹ, chúc các mẹ sống lâu, sống khỏe, vui vẻ cùng con cháu. Đồng thời lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cũng đã cảm ơn đến cấp ủy chính quyền, địa phương các cấp trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, phối hợp cùng lực lượng BĐBP Nghệ An phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An trao tặng quà mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng trị giá 2 triệu đồng.

Dịp này, nhằm chia sẻ động viên các mẹ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã trao tặng quà mỗi mẹ gồm 2 triệu đồng,( gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa 1 triệu đồng).

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An