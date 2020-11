BĐBP Nghệ An bắt 2 vụ tàng trữ pháo nổ trái phép

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 14 /11, tại khu vực cảng Cửa Lò thuộc phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tổ công tác của Đồn Biên phòng CK cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Nghệ An và Chi cục Hải quan cảng Cửa Lò phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà, sinh ngày 28/10/1990, có HKTT tại: xã Vân Diên, huyện Nam Đàn về hành vi “Tàng trữ pháo nổ trái phép”.

Tang vật thu giữ là 3 hộp pháo (loại 36 quả, kích thước mỗi hộp là 14cm x14cm x12cm) do nước ngoài sản xuất, có tổng khối lượng là 04 kg. Đối tượng khai nhận đó là pháo nổ. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt 7.500.000đ, nộp kho bạc nhà nước theo quy định.

Trước đó, vào lúc 08h00' ngày 13/11, tại xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Đồn BP Quỳnh Thuận chủ trì phối hợp với lực lượng tăng cường của Phòng PCMT&TP và Đội kiểm soát Hải Quan (Cục Hải Quan tỉnh Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Mai Thị Thuỷ, sinh ngày 10/02/1976, hộ khẩu thường trú xóm Hồng Phong, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu có hành vi tàng trữ 03 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất (loại 36 quả), có trọng lượng 3,9 kg.

Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng 7,5 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.