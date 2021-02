Bất thường nhà xe Xuân Sự phá tuyến, chở khách 'chui' tại Hà Nội

Xe BKS 37B-025.32 (xe Xuân Sự, thuộc Công ty Dũng Anh) được cấp phù hiệu "Xe tuyến cố định" lộ trình BX Yên Thành (Nghệ An) - BX Bắc Ninh nhưng lại chạy sai luồng tuyến, đón, trả khách trái phép tại địa chỉ 118 Trần Thủ Độ (cách BX Nước Ngầm, Hà Nội khoảng 500 mét) - Ảnh: PV

“Xé rào” chạy sai luồng tuyến

Thời gian qua, PV Tạp chí Giao thông vận tải (GTVT) liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc ở Hà Nội phản ánh xe khách Xuân Sự hoạt động tuyến Yên Thành (Nghệ An) - Hà Nội - Bắc Ninh có nhiều vi phạm trong kinh doanh vận tải khách, như bỏ bến, chạy sai luồng tuyến, chạy vòng vo quanh thành phố để đón khách, tự ý lập bến cóc cạnh bến xe Nước Ngầm để chạy chui…

Từ phản ánh của độc giả, 9h sáng 31/1, PV Tạp chí GTVT có mặt tại số nhà 118, đường Trần Thủ Độ (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) và thấy có 1 xe khách loại trên 40 giường nằm BKS 37B-025.32, đề tên Xuân Sự đang đậu trước của văn phòng. Trên kính lái gắn phù hiệu vận tải tuyến cố định do Sở GTVT Nghệ An cấp. Tại thời điểm trên, chiếc xe này liên tục mở cửa trả khách và trả hàng tại văn phòng.

Đến 9h15, xe BKS 37B-025.32 bắt đầu rời “bến cóc”, nhưng không thẳng tiến về cầu Thanh Trì đi Bắc Ninh theo lộ trình được cấp phép mà lại đi theo hướng đường Vành đai 3 trên cao, cầu Mai Dịch rồi vòng vo qua văn phòng 149 Trần Quốc Vượng (Q.Cầu Giấy) trả khách; sau đó mới di chuyển lên cầu Thăng Long để đi Bắc Ninh. Quá trình theo chiếc xe này, camera của PV không ít lần ghi được cảnh xe tấp vào các điểm dừng, tạt đầu xe buýt để trả khách, trả hàng.

Tiếp đó, lúc 14h cùng ngày, PV trở lại vị trí “bến cóc” ban đầu của hãng xe Xuân Sự, PV tiếp tục gặp xe còn lại BKS 37F-000.10 đang xếp khách, bốc xếp hàng hóa tại văn phòng để về Yên Thành (Nghệ An).

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe này đã có thể ra khỏi khu vực bến xe Nước Ngầm và trung tâm Hà Nội, qua mặt các cơ quan chức năng và các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường.

Xe 29B-186.03 được Sở GTVT Hà Nội cấp phép hoạt động là "Xe hợp đồng', ngang nhiên hoạt động trá hình, gom khách lẻ, biến văn phòng tại 118 Trần Thủ Độ thành tụ điểm "xe dù bến cóc" phục vụ chuyên tuyến Hà Nội - Nghệ An.

Cũng tại văn phòng hãng xe Xuân Sự, địa chỉ 118 Trần Thủ Độ, Q.Hoàng Mai, lúc 20h30 tối 1/2, PV Tạp chí GTVT ghi nhận xe ô tô mang biển số 29B-186.03, ngang nhiên hoạt động trá hình, xe hợp đồng gom khách lẻ chạy tuyến cố định gây mất trật tự vận tải.

Theo Sở GTVT Hà Nội, chiếc xe khách mang biển số 29B-186.03 là "Xe hợp đồng", không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn chở hành khách chui, thu tiền là vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, chiếc xe này chỉ được thực hiện một hợp đồng/1 hành trình và không được xác nhận đặt chỗ, gom khách lẻ.

Cũng theo Phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT Hà Nội, dù chiếc xe này đăng ký hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng nhưng chưa bao giờ đơn vị này nhận được thông tin hợp đồng vận chuyển của phương tiện trên gửi về báo cáo hai đầu Sở theo quy định.

Kiên quyết xử lý triệt để vi phạm

PV Tạp chí GTVT tìm hiểu và được biết, xe khách BKS 37B-025.32 mang thương hiệu Xuân Sự được đăng ký sở hữu Công ty Dũng Anh, có trụ sở tại Nghệ An; còn xe khách BKS 37F-000.10 đăng ký sở hữu là tên một cá nhân ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trong đó, ô tô khách BKS 37B-025.32 được Sở GTVT Nghệ An và Sở GTVT Bắc Ninh cấp chấp thuận hoạt động vận tải khách tuyến cố định trên tuyến bến xe Yên Thành (Nghệ An) - bến xe Bắc Ninh với tần suất hoạt động của xe là 1 chuyến/ngày.

Riêng xe 37F- 000.10, dù không có phù hiệu theo quy định nhưng lại ngang nhiên tham gia kinh doanh vận tải dưới hình thức "núp bóng" tuyến cố định.

Hàng chục chiếc xe máy được chất đầy dưới hầm hàng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, uy hiếp tính mạng và tài sản của hành khách đi xe.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, nhà xe Xuân Sự chỉ được chạy 1 chuyến/ngày. Cụ thể, xe BKS 37B-025.32 (do Sở GTVT Nghệ An quản lý) xuất bến xe Yên Thành lúc 8h sáng hàng ngày và xuất bến Bắc Ninh lúc 18h hàng ngày. Nếu có việc chiếc ô tô này đón trả khách tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Q.Hoàng Mai) và khu vực bến xe Mỹ Đình là chạy sai luồng tuyến.

Về việc xe chạy sai lộ trình, vòng vo tranh giành khách tại các bến xe lớn của Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Thắng xác nhận: “Qua dữ liệu lưu trữ thông qua thiết bị giám sát hành trình, đúng là các xe của nhà xe này đã nhiều lần vi phạm lộ trình tuyến. Trong đó, xe BKS 37B-025.32 đã đi vòng vo nhiều lần trong thành phố. Thậm chí, thời gian gần đây, phương tiện này còn ngang nhiên ngắt giám sát hành trình để hoạt động chui. Chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Quản lý vận tải của sở để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định”.

Về vấn đề này, một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng khẳng định: “Sẽ chỉ đạo Đội Thanh tra khu vực kiểm tra và xử lý ngay”.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội khẳng định, việc các xe khách hoạt động trái tuyến đã vi phạm quy định của Sở GTVT, không tuân theo sự điều phối, sắp xếp, điều chuyển tuyến. Không thể chống lệnh điều chuyển tuyến mà Hà Nội đã rất kỳ vọng nhằm giảm ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô. Chánh thanh tra phải là người trực tiếp vào cuộc xử lý, báo cáo Sở GTVT kết quả trong thời gian sớm nhất.

