Bắt thêm 6 người trong vụ nổ súng ở Phú Quốc

Chiều tối 2/11, các lực lượng của Công an tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đã bắt thêm 6 người trong vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Như vậy, tổng số người bị bắt trong vụ này đã lên đến 44 người.

Nói với Zing, đại tá Diệp Văn Thế, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết trinh sát đang tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại. Đối với 6 người vừa bị bắt, Công an Kiên Giang đã khởi tố, ra lệnh tạm giam về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo đại tá Diệp Văn Thế, cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ôtô của bị can.

Võ Văn Lương, Đoàn Thiên Long và Nguyễn Quốc Vinh (từ trái qua). Ảnh: Việt Nhân.

Trưa 27/10, Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh) cùng hơn 50 người đi 8 ôtô đến ấp Bến Tràm để giải quyết mâu thuẫn liên quan đất đai với Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Trong lúc 2 bên cãi nhau, Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) là đàn em của Lương, đã dùng súng bắn vào nhóm người của Đoài, làm 2 người chết tại chỗ là Phan Trọng Hải (24 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm).

Bốn người trúng đạn bị thương lúc đó là Lê Hữu Nghĩa (26 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Sau khi gây án, hàng chục người trong nhóm của Lương lên xe bỏ trốn. Đến sáng 28/10, cảnh sát bắt được 29 nghi can và tạm giữ ôtô 16 chỗ tại hiện trường.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Việt Nhân.

Từ lời khai của Đoàn Thiên Long, cảnh sát thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải được bị can này giấu ở bìa rừng. Cơ quan điều tra đang giám định các khẩu súng và đạn tạm giữ của các bị can.

Ngoài Võ Văn Lương, ban chuyên án đã xác định thêm 3 đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau) và Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc).

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn