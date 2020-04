Bắt quả tang đối tượng mua heroin chưa kịp sử dụng

Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 23/4, tại xóm 3 xã Đà Sơn, Công an xã Đà Sơn đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tú, SN 1996 trú tại xóm 2, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Đà Sơn lấy lời khai từ đối tượng Phạm Văn Tú.

Tại phòng làm việc ban Công an xã, Phạm Văn Tú khai nhận đã mua số ma túy tàng trữ trong người ở xã Đà Sơn với giá 500 ngàn đồng.

Ban công an xã đã niêm phong tang vật thu được gồm 2 gói chứa chất bột màu trắng mà đối tượng khai là Heroin vừa mua, 2 lo nước cất, 2 bơm tiêm chưa qua sử dụng và 1 triệu 270 ngàn đồng. Hiện Công an xã Đà Sơn đã chuyển vụ việc lên Công an hyện Đô Lương xử lý theo quy định.

Tang vật trên người Phan Văn Tú đã được niêm phong để chuyển lên Công an huyện Đô Lương.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 22/4, tại xóm 1 xã Đà Sơn, ban Công an xã Đà Sơn đã bắt đối tượng Đoàn Văn Qúy, SN 1993, trú tại xóm 3 xã Trung Sơn- Đô Lương đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An