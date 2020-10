Bắt quả tang đi karaoke 'tay vịn', vợ tung cước như trời giáng khiến chồng khoanh tay quỳ gối xin lỗi

Your browser does not support the video tag.

Video: Chồng khoanh tay quỳ gối nhưng vẫn bị vợ đạp vào đầu

Người vợ sau khi bắt quả tang ngay tại tận đã liên tục chỉ tay về phía 'cô đào' mắng mỏ lớn tiếng. Dường như ăn năn, hối lỗi trước hành động của mình nên anh chồng đã khoanh tay, quỳ gối xuống sàn nhà để xin lỗi vợ trước mặt mọi người.

Thế nhưng vẫn chưa hết cơn giận, người vợ 'tung cước' đạp thẳng đầu chồng. Chứng kiến cảnh người phụ nữ nổi trận lôi đình, 2 cô gái cùng nhóm bạn ngồi trong phòng karaoke không hề lên tiếng can ngăn mà chỉ im lặng, ngồi trên ghế nhìn.

Người chồng bị vợ bắt quả tang đi karaoke 'tay vịn'. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người tỏ ra hả hê với cách giải quyết dứt khoát của cô vợ. Đây được xem là bài học nhớ đời cho anh chồng mà nếu sau này có tái diễn, có lẽ hình phạt không chỉ là những cú đạp vào đầu nữa.

Bên cạnh đó, một số người cũng khuyên nhủ cô vợ nên bình tĩnh để giải quyết sự việc một cách êm ấm hơn, việc 'dạy bảo' chồng có thể được thực hiện ở nhà để giữ thể diện cho chồng.

Tác giả: Vy Vy

Nguồn tin: Báo Đất Việt