Bát nháo trước cổng bệnh viện: Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Tại công văn số 898/SYT-TTR, Sở Y tế Nghệ An giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh chỉ đạo các ban, ngành liên quan, chính quyền cấp xã trực thuộc phối hợp với lực lượng công an địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường kiểm tra, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị tại khu vực cổng các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tại cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể về đảm bảo trật tự, mỹ quan lâu dài, bền vững tại khu vực cổng cơ sở khám, chữa bệnh. Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm y tế cần huy động tối đa lực lượng an ninh, bảo vệ phối hợp các lực lượng chức năng sớm lập lại trật tự, an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh tại cơ sở y tế.

“Chợ cóc" trước cổng bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

“Vấn đề đảm bảo trật tự trước cổng bệnh viện thuộc về đội trật tự thành phố. Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, trả lại không gian bệnh viện văn minh, lịch sự”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết.

Trước đó, như Tiền phong đã đưa tin, trước cổng bệnh viện HNĐK Nghệ An thường xảy ra ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Tại đây, các hàng quán buôn bán khá lộn xộn. Nguy hiểm hơn, khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng cả người bán, người mua ở khu vực này đều không thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, tụ tập đông người.

Hàng quán bày bán tràn lan trước cổng bệnh viện gây mất mỹ quan

Tình trạng “loạn” hàng quán trước cổng bệnh viện, không chỉ xảy ra tại bệnh viện HNĐK Nghệ An mà còn diễn ra ở nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Vinh.

Không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, tình trạng bát nháo trước cổng các bệnh viện còn ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh.

Tác giả: THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong