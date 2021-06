Bắt nghi can khóa cửa ngoài, đổ xăng đốt hai vợ chồng trong kiốt

Pháp luật

Tối 1/6 Công an TP Thủ Đức, TP HCM tạm giữ nghi can tên Trần Hiếu (SN 1991, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để điều tra về vụ phóng hoả đốt cửa hàng bán hoa xảy ra trong buổi sáng khiến hai người bỏng nặng. Hiện Hiếu đã thừa nhận hành vi và Công an đang tiếp tục đấu tranh.