Bắt được thủy quái "siêu to khổng lồ" nặng tới 51kg

Dành suốt 2 tuần ở hồ Euro Aqua để câu cá, Martin Davidson đến từ thành phố Leicester, Anh cuối cùng cũng đã bắt được một con cá khổng lồ, với trọng lượng lên đến gần 51kg.

Người đàn ông này cho biết, trong 2 tuần, anh không quản ngại mưa gió, thậm chí có lúc sức gió lên tới 60km/h và phải dùng rất nhiều mồi câu mỗi ngày mới tóm được con cá "siêu to khổng lồ" này.

“Tôi đi câu cá không phải để kiếm tìm kỷ lục thế giới, mà chỉ là sở thích. Hồ Euro Aqua có rất nhiều cá chép cỡ lớn, ước tính hơn trăm con nặng từ 31 kg trở lên”, anh Martin cho biết.

Trước đó, vào tháng 7/2019, một người đàn ông có tên John Harvey, 42 tuổi, đến từ nước Anh cũng đã câu được một con cá chép xiêm khổng lồ nặng tới 105kg.

Nói về quá trình câu cá, Jonh cho biết: “Ngay khi nó cắn câu, tôi biết đó là một con cá lớn. Nó không chống cự quyết liệt, nhưng trọng lượng khủng của nó đủ để khiến tôi gặp khó khăn”. John cho biết khi đó anh cảm thấy hết sức căng thẳng.

Khi con cá chép từ từ bị kéo lên khỏi mặt nước, John không thể tin vào mắt mình, bởi nó quá lớn. Anh đã phải nhờ đến sự trợ giúp của hai cần thủ khác mới nâng được con cá chép lên để chụp ảnh kỷ niệm.

Con cá mà John bắt được thuộc loài cá chép xiêm. Đây là giống cá chép lớn nhất thế giới. Chúng được tìm thấy trong môi trường sống tự nhiên ở các lưu vực sông tại châu Á.

