Bắt đối tượng vận chuyển ma túy và pháo nổ đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng kiểm tra số thuốc phiện và pháo thu giữ được.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 4/8, tại khu vực xóm 5, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với đội TTKS giao thông 1-46, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Cục Hải quan Nghệ An phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1984), trú tại xã Sơm Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khi đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy và pháo đi tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng trên xe đối tượng 2kg thuốc phiện, 30kg pháo nổ, chủ yếu loại 36 quả.

Đối tượng cùng số tang vật thu giữ.

Tại Cơ quan Công an đối tượng khai nhận, số thuốc phiện và pháo trên được Hương lấy của một người (Không rõ địa chỉ cụ thể) mục đích mang về địa bàn Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.