Bắt đối tượng tập kết gần 900kg pháo trái phép

Theo thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, từ đầu tháng 8, qua rà soát, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây buôn bán, tàng trữ trái hàng cấm (pháo nổ) từ Lào về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ, trong đó đối tượng Mai Thị Lý (SN 1979), trú tại khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Qua theo dõi, Công an huyện Diễn Châu xác định, thời gian gần đây, Lý là đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng không có nghề nghiệp ổn định trên địa bàn, từng có tiền án về tội tàng trữ hàng cấm. Đặc biệt các trinh sát phát hiện, trong thời gian gần đây, Lý đã thu gom được số lượng pháo lớn và dự định tập kết, tiêu thụ tại địa bàn huyện Diễn Châu.

Đối tượng Mai Thị Lý bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ hàng cấm là gần 900kg pháo

Trước tình hình đó, Công an huyện đã báo cáo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, bắt giữ. Sau một thời gian bám sát di biến động của đối tượng, nguồn tin trinh sát báo về trong sáng sớm 23/8, đối tượng sẽ tập kết số lượng pháo lớn tại khu vực nhà kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Xác định thời cơ đã “chín muồi” ban chuyên án quyết định tập trung lực lượng, tiến hành phá án.

Toàn bộ số pháo do nước ngoài sản xuất được vận chuyển từ Lào về Diễn Châu để tiêu thụ

Vào khoảng 5h ngày 23/8, tại sân kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Mai Thị Lý về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ 844,7kg pháo các loại. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà kho của đối tượng tại xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, thu giữ thêm 50kg pháo nổ, tổng cộng thu giữ là 894,7kg pháo nổ các loại.

Hiện đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân