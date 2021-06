Bắt đối tượng ở Nghệ An buôn bán ma tuý với thủ đoạn tinh vi

Trương Thị Hải là đối tượng từng có một tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, sau khi ra tù, đối tượng không tu chí làm ăn mà tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội liên quan đến ma túy. Cũng như nhiều đối tượng ma túy khác, Hải có thủ đoạn hoạt động phạm tội khá tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối tượng Hải tại cơ quan Công an và tang vật thu giữ.

Thủ đoạn của Hải là chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết, khi có con nghiện đến mua ma túy, Hải không trực tiếp gặp mặt giao dịch mua bán, ả sẽ ở trong nhà chờ “con nghiện” ném tiền vào, sau đó ả giao ma túy qua cửa sổ hẹp. Thời gian giao dịch mua bán ma túy thường diễn ra vào đêm muộn, khi đèn đường công cộng đã tắt.

Cân tiểu ly mà Hải sử dụng.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, vào lúc 12h30' ngày 23/6, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Trương Thị Hải (SN 1972) trú tại thị trấn Quỳ Hợp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1/2 bánh heroin, 15 viên hồng phiến, 1 cân tiểu ly và một số vật chứng liên quan khác.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật