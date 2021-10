Bắt đối tượng đánh bả chó hơn 100 vụ sau 2 năm trốn nã

Đối tượng Trần Văn Mười.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Trần Văn Mười (SN 1990, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) theo quyết định truy nã số 02 ngày 06/5/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 16/3/2020, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án trộm chó, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng về hành vi trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (tiêu thụ chó trộm).

Tang vật thu giữ được gồm 12 con chó (gồm 10 con đang sống, 2 con đã chết được bỏ vào tủ đông), 10 điện thoại di động, 2 súng tự chế, 1 túi bả chó, 1 súng bắn điện tự chế, 4 xe mô tô, 3 kiếm tự chế, 1 tủ đông lạnh,… và 1 số tang vật liên quan.

Được biết, từ đầu tháng 2/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra hơn 100 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, TP Vinh và TX Cửa Lò.

Sau khi các đối tượng bị bắt, riêng Trần Văn Mười đã bỏ trốn ở các tỉnh phía Bắc. Ngày 11/10, lực lượng công an đã vây bắt thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Mười đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam