Bắt đối tượng chuyên "vặt chân" xe ô tô ở Nghệ An

Ngày 6/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa bắt đối tượng Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) – kẻ gây ra hoàng loạt vụ trộm bánh xe trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò.

Nhiều xe ô tô trên địa bàn bị kẻ gian trộm bánh xe. ẢNH: Đ. A

Kỳ bị Đội cảnh sát hình sự Công an TP Vinh bắt vào tối ngày 5/11. Công an xác định, Kỳ là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô bằng cách kê gạch dưới xe rồi tháo trộm bánh trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò.

Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình Kỳ.

Vụ việc đang được Công an TP Vinh đấu tranh làm rõ.

Tác giả: A. Lâm

Nguồn tin: Báo GĐ&XH