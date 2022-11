Bất cẩn trong lúc sửa xe, anh thợ nở nụ cười đầy ái ngại với khách khiến CĐM vừa thương vừa buồn cười

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, khách hàng đưa xe máy đến cửa hàng nhờ anh thợ sửa khu vực bánh sau. Tiếp nhận xe từ khách hàng, anh thợ đưa chiếc xe máy lên bàn nâng để dễ dàng tháo lắp.

Ban đầu, mọi hành động diễn ra khá bình thường, tuy nhiên, khi anh này tháo các bộ phận ra thì chiếc lốp xe từ trên cao bỗng rơi xuống nền nhà và theo đà lăn ra ngoài đường.

Lúc này, anh thợ sửa xe theo phản xạ đã đưa chân ra cản nhưng chiếc lốp xe vẫn lăn bon bon ra đường. Rất may một người đi xe máy ngoài đường đã kịp đi chậm lại, tránh vụ va chạm không đáng có.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước phản ứng của anh thợ sửa xe:

"Nhìn nụ cười bất lực của anh thợ thấy vừa thương vừa buồn cười"

"Đấy, làm việc tập trung vào nhé, không thì bánh xe đi đường bánh xe, khách đi đường khách lại dở việc nha"

"Nụ cười nở trên môi nhưng lòng đầy lo lắng không biết ăn nói với khách hàng làm sao đây mà. Cũng may sự cố nhỏ xíu, không có vấn đề gì nghiêm trọng".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn