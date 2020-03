Bắt 4 đối tượng thực hiện hàng chục vụ cướp ở thành phố Vinh

Ngày 15/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994) và Lê Thế Danh (SN 1994, cùng trú tại TX Cửa Lò) điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Ngoài ra, Công an cũng ra quyết định khởi tố Nguyễn Hoàng Anh về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, Công an TP. Vinh nhận được hơn 30 đơn trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị hai thanh niên đi xe máy áp sát rồi ra tay cướp giật điện thoại, túi xách…. Ngay sau đó, Công an TP. Vinh đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Anh (trái) cùng Danh bị công an bắt giữ.

Ngày 1/3, khi Hoàng và Anh mới thay biển số xe giả, chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận đã thực hiện 16 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn với tổng giá trị giá trị hơn 80 triệu đồng, chủ yếu là điện thoại di động.

Mở rộng chuyên án, Công an TP Vinh bắt giữ thêm Nguyễn Trọng Thuận (SN 1997, trú phường Đội Cung, TP Vinh) và Nguyễn Hữu Thọ (SN 1981, trú phường Trung Đô TP. Vinh) về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng này cũng thừa nhận thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật túi xách của những người phụ nữ đi đường.

Tang vật công an thu giữ.

Công an xác định, 4 đối tượng này đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản, thu 20 điện thoại di động các loại, 2 túi xách, 3 xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

