Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6kg ma túy xuyên quốc gia

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1-6, tại khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tương Dương, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Hải quan Nghệ An) bắt quả tang 2 đối tượng: Hờ Bá Súa (SN 1989, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Và Bá Hạ (SN 1993, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang mua bán 6 kg ma túy đá.

Quá trình bắt giữ, 2 đối tượng chống trả quyết liệt hòng phi tang tang vật và thoát thân, tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về lực lượng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên.

