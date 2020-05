Báo hoa mai bị đàn linh cẩu đánh trọng thương rồi kéo lê trên mặt đất

Your browser does not support the video tag.

Cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa báo hoa mai và đàn linh cẩu xảy ra trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Khi di chuyển bằng xe trong công viên, bà Fransie Booysen đã phát hiện ra một con báo hoa mai gầy yếu đang bị đàn linh cẩu bao vây rồi đánh hội đồng.

Trong clip, đàn linh cẩu liên tục cắn xé rồi kéo lê con báo hoa mai trên mặt đất. Trước đòn tấn công dữ dội của loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, báo hoa mai chỉ chống cự một cách yếu ớt.

Khi những con linh cẩu lùi ra xa, con báo dù bị thương nặng vẫn cố gắng gượng dậy để đi về phía một cống nước. Những con linh cẩu cũng đi tới đó. Tuy nhiên, không rõ số phận của con báo sau đó thế nào nhưng bà Booysen cho rằng nó sẽ không thể qua khỏi.

"Với tôi, đây là cảnh tượng rất hiếm gặp. Chúng tôi ở ngay ngoài Kruger suốt 11 năm và đến công viên ít nhất một lần mỗi tuần nhưng chưa bao giờ thấy chuyện tương tự", bà chia sẻ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn