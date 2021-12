Bàng hoàng phát hiện bạn gửi hàng tạ pháo lậu trong nhà

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chiều 10/12 thông tin thêm về chuyên án triệt phá đường dây pháo lậu khủng liên tỉnh thực hiện trước đó.

Như Gia đình Việt Nam đã đưa tin, ngày 18/11, Công an huyện Nghi Lộc phối với các phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An, Công an Quảng Trị đánh sập đường dây buôn bán pháo lậu quy mô cực lớn, 11 đối tượng tra tay vào còng, trong đó nhiều người là nữ giới.

Lượng pháo khủng bị thu giữ, 11 đối tượng tra tay vào còng



Trong số này, 7 đối tượng tại Nghệ An là Hoàng Văn Đạt (SN 1995); Cao Văn Tuấn (SN 1987); Nguyễn Công Chiến (SN 1986); Nguyễn Đức Phúc (SN 1992); Trần Văn Dũng (SN 1981, cùng trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc); Nguyễn Đình Đức (SN 1995); Nguyễn Thị Hằng (SN 1995, cùng trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc).

4 đối tượng tại tỉnh Quảng Trị là Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1985, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa); Đào Tuấn Anh (SN 1989, trú xã Triều Thuận, huyện Triệu Phong); Bùi Thị Cúc (SN 1977, trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ); Phan Thị Hồng (SN 1965, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong).

Nhà chức trách cho hay, 2,4 tấn pháo nổ các loại đã được thu giữ sau chuyên án. Đường dây buôn bán hàng cấm này có quy mô cực lớn, hoạt động liên tỉnh. Pháo sẽ được vận chuyển từ bên kia biên giới tuồn vào địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau đó được "xé lẻ", cất giữ rải rác tại nhiều địa điểm bí mật.

Nhiều "quý bà" giữ vị trí trọng yếu trong đường dây



Nhóm đối tượng trong đường dây phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo quy trình luôn diễn ra khép kín. Khi cảm thấy tuyệt đối an toàn, nhóm này ngụy trang hàng kín đáo, vận chuyển bằng nhiều con đường đưa ra Nghệ An phân phối đến khách hàng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, công an phát hiện việc đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi (đã bị bắt trước đó) vẫn "ém" một lượng hàng không nhỏ tại một địa điểm bí mật.

Chiều 6/12, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) khám xét khẩn cấp tư gia bà P.T.H. (SN 1965, trú huyện Triệu Phong, Quảng Trị), thu giữ thêm 15 bao tải bên trong có 144 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 227kg.

Nguyễn Thị Kim Chi "ém" pháo lậu tại nhà bạn hòng qua mặt công an



Chỉ đến khi nhà chức trách ập vào khám xét, gia chủ mới ngỡ ngàng phát hiện chỗ ở của mình từ lâu trở thành nơi tập kết hàng của đối tượng cộm cán trong đường dây pháo lậu quy mô lớn.

Cụ thể, tại đây Nguyễn Thị Kim Chi chất pháo vào các bao tải màu đen, lừa gia chủ lô hàng trên là đồ sơ sinh, gia dụng vặt vãnh rồi mượn phòng riêng cất giấu, khóa trái cửa, không quên cầm luôn chìa khóa.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn