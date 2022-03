Bạch xà khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại đền Mẫu Ninh Bình, dân tình thi nhau "cầu may"

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi đoạn clip một con bạch xà khổng lồ, toàn thân trắng muốt, nằm ngay lối lên đền Mẫu (làng Tiền Phương, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Clip bạch xà khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại đền Mẫu

Theo hình ảnh được ghi lại, con trăn to, dài khoảng 3 mét, nặng khoảng 10kg và là loại trăn bạch tạng hiếm thấy trong tự nhiên. Được biết, con trăn này đã xuất hiện tại đền được khoảng 2 - 3 ngày nay, lúc thì di chuyển nằm dài ngay giữa lối lên xuống, khi lại cuộn tròn nằm dưới khu vực chân cầu thang. Dù rất nhiều người tò mò kéo đến quan sát nhưng trăn bạch tạng vẫn nằm im, không tấn công một ai.

Trả lời PLO, ông Đinh Văn Minh - Thủ nhang đền Mẫu Chúa Thượng ngàn cho biết, dù tuổi đã cao nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy bạch xà. Du khách thập phương và người dân tại đây cũng chỉ đến xem chứ không ai dám bắt hay tác động đến.

Nhiều người còn cho rằng, bạch xà khổng lồ bất ngờ xuất hiện là một điều linh thiêng, cầu mong mưa thuận gió hòa, những điều bình an sẽ đến với tất cả mọi người.



Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc