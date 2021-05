Bác ruột lái xe vô tình cán cháu 1 tuổi tử vong

Sự việc đau lòng này xảy ra vào sáng ngày 26/5 vừa qua trên địa bàn xã Đông Lai (Tân Lạc, Hoà Bình) và một phần diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể vào thời điểm đó, một người đàn ông được cho là bác ruột của cháu bé 1 tuổi, lái xe từ trong sân ra ngoài cổng.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe đã va chạm với cháu bé đang chơi trên sân. Do khuất tầm nhìn nên người đàn ông đã không quan sát thấy.

Vụ va chạm đã khiến cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu.

