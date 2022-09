Ba đại gia Việt sở hữu khối tài sản khủng có sở thích kỳ quái: Tự xây mộ, lập bàn thờ cho chính mình

Đại gia xứ Cảng tự xây lăng mộ cho bản thân

Ở tuổi hơn 70, ông Vũ Hồng Khánh – đại gia nổi tiếng Hải Phòng luôn khao khát tự tay xây mộ cho mình lúc nằm xuống. Sau đó ông quyết định bỏ ra hơn 1 triệu USD để dựng xây quần thể lăng mộ ngự trên mảnh đất rộng hơn 3.000 m2 giữa thành phố hoa phượng đỏ.

Ông từng tiết lộ, để bắt tay thực hiện nguyện ước của bản thân, ông đã vào tận khu vực núi Nhồi (Thanh Hóa) để tự tay chọn những khối đá đẹp nhất, đắt nhất. “Đá xanh, đá đen đủ tiêu chuẩn phải nguyên khối, nguyên tảng, không có đường vân dù chỉ nhỏ bằng sợi tóc, không màu sắc pha tạp.

Vì thế, tôi không dùng cách khai thác bằng nổ mìn mà dùng sức người khai thác bởi đá khai thác bằng nổ mìn sẽ om, sức bền không tốt. Mỗi tảng đá như thế giá từ 10-30 triệu đồng”, vị đại gia cho hay.

Khu trung tâm lăng mộ rộng của ông Vũ Hồng Khánh rộng chừng 200m2, lẩn khuất sau những hàng cau vua rợp bóng. Khuôn viên lăng mộ được xếp bằng những khối đá trắng lớn, được mài dũa rất khít. Hầm mộ sâu trong lòng đất 4m, được bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ, mỗi khối nặng 2,6 tấn.

Ở giữa lăng mộ là khối đá đen nặng 10 tấn, mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể tài năng cũng như đóng góp của ông cho xã hội. Trên cùng tháp đá bức tượng bán thân của ông Khánh được chạm khắc tỉ mỉ.

Đại gia Hoà Bình xây dựng lăng mộ chờ ướp xác

Về Sơn Lâm (Lương Sơn, Hoà Bình) hỏi thăm đại gia “Đức gấu” – ông Nguyễn Công Đức ai cũng hay biết. Ông vốn là người gốc Hà Nội nhưng chuyển lên đây sinh sống từ nhiều năm nay. Ông nổi tiếng không chỉ vì nuôi gấu mà con bởi tự mình xây dựng một trang trải, trong đó có khu lăng mộ chờ ướp xác mình.

Ông Đức nổi tiếng không chỉ vì nuôi gấu mà còn tự mình xây dựng một trang trại, trong đó có khu lăng mộ chờ ướp xác mình. Theo đó hầm mộ ướp xác của đại gia “Đức gấu” khởi công từ năm 2000 và hoàn thiện năm 2006. Công trình nhằm hướng Tây Bắc, số bậc thang dẫn lên hầm mộ được các pháp sư tính toán cẩn thận. Ông còn mời ba pháp sư cao tay để thống nhất hướng hầm mộ.

Để xây dựng lăng mộ cho chính mình, ông ngao du khắp Việt Nam rồi sang cả Trung Quốc, Ấn Độ để tìm hiểu kỹ thuật ướp xác. Sau đó, phải mất 3 năm rưỡi thuê 30 thợ lành nghề kỳ công đẽo đục đá trên đỉnh một ngọn núi ở Lương Sơn sâu cả chục mét để làm hai hầm mộ chuẩn bị cho việc ướp xác khi ông và vợ về với tổ tiên.

Ông Đức cũng không ngại hao tốn công sức đi tìm các dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho việc ướp xác tốt nhất. Ông vào tận núi Bà Đen, Tây Ninh - nơi tìm thấy xác người còn nguyên vẹn để tìm hiểu địa chất, địa hình nơi đây.

“Tôi cũng tới Ninh Thuận rất nhiều lần để đặt mua than trai - một loại than rất hiếm đốt từ thân cây trai. Ngoài ra, bột gạo nếp rắc lên thi thể, áo quan làm từ gỗ quý, tinh dầu Cổ Am, tinh dầu Gù Hương ướp xác... đều được tôi chuẩn bị đầy đủ đặt tại lòng hầm mộ”, đại gia xứ núi nói.

Về số tiền chi cho việc xây mộ đến giờ không được ông Đức tiết lộ. Song ai cũng biết đó là một số tiền vô cùng lớn. Ông tâm sự: “Người ta bảo ướp xác rất khó nên tôi thử xem nó khó thế nào. Hơn cả người có tuổi thường hay nghĩ đến chuyện lo hậu sự cho chính mình. Ví dụ như Tào Tháo lo từ khi 36 tuổi, Thành Cát Tư Hãn cũng lo xây mộ lúc 38 tuổi… và lúc xây mộ tôi cũng ở cái tuổi thất thập, lo đến chuyện hậu sự cũng là vừa rồi...”, ông Đức chia sẻ.

Đại gia Cần Thơ tự tay lập bàn thờ cho bản thân

Ông Phú Tia (SN 1947, Cần Thơ) nổi tiếp khắp quận Thốt Nốt bởi được đánh giá là con người kỳ quái, lạ lùng nhưng luôn có sự quyết tâm cao, đặc biệt rất… giàu có. Ông được nhiều người biết đến từ xưa bởi sở hữu khối tài sản “siêu khủng”. Song ông chỉ thực sự nổi tiếng khi chục năm trước tự lập bàn thờ để tang chính bản thân mình.

Được biết, ông Tia từng nhận mình là người đàn ông “lắm tài nhiều tật”. Ông là người khai sinh ra công thức ủ rượu mận (tức quả roi – PV) nức tiếng miền Tây, góp phần giải quyết đầu ra nông sản cho bà con vùng sông nước.

“Suốt 6 năm tìm tòi công thức làm rượu mận cũng là quãng thời gian tôi có thêm "vợ bé". Sau 3 năm đầu “khởi nghiệp”, bà xã đã phát hiện ra tôi đang nghiên cứu công thức làm rượu mận. Tôi đành phải khai thật đã tốn tiền tỷ nhưng chưa có kết quả. Tôi cứ ngỡ sẽ được vợ động viên và khích lệ tinh thần, song ngược lại, bị chì chiết nặng nề. Tôi chán nản bỏ ra ngoài lán ở hẳn không về nhà”, ông Tia nhớ lại quá khứ.

Thời điểm dọn ra ở riêng, vị đại gia đã quen biết một người phụ nữ khác và sau này trở thành "vợ bé". Người này ủng hộ, ở bên ông suốt 3 năm còn lại mà vợ con ông không hề hay biết.

Năm 2012, khi mẻ rượu mận thành công đầu tiên ra lò, vợ con đã công nhận tài năng và thành quả của ông Tia. Họ chủ động đến xưởng ủ rượu thăm ông, đồng thời phát hiện bí mật mà ông giấu kín bấy lâu.

“Vợ con phát hiện tôi có vợ bé liền cấm cửa. Khi đó tôi mới bừng tỉnh, ân hận và mong được tha thứ. Tuy nhiên tôi không thuyết phục được, do đó đã tự lập bàn thờ của chính mình. Bên trên thờ cha mẹ tôi, còn bên dưới để 6 tấm hình với 6 sắc thái là 6 giai đoạn trong cuộc đời tôi đã trải qua. Tôi coi quá khứ đã chết, để tang những sai lầm khiến cha mẹ khốn khổ, vợ con hắt hủi”, người đàn ông kỳ quái tâm sự.

6 bức ảnh thờ ông Tía không chỉ đơn giản là ảnh thờ. Bên dưới mỗi tấm là dòng chú thích ghi lần lượt: “Ăn chơi quậy tối đa, tía mạ nhìn không ra”, “Ai ơi nhìn thấy Năm Cam, anh ta còn chết mình ham nỗi gì”, “Ráng tu thân tích đức, hùm chết để da, người ta chết để tiếng”,...

Ông Tia bảo ông làm vậy để tự nhắc nhở bản thân, cũng muốn vợ con biết rằng ông đã biết lỗi. “Vậy mà giờ con trai không kế nghiệp của tôi, vợ thì bị tai biến… Mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

Tác giả: NGỌC HÀ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn