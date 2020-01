Án tử cho cặp bạn cấu kết với nhau buôn bán hơn 7 kg ma túy

Your browser does not support the video tag.

Ngày 9/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Xồng Bá Và (SN 1988), trú xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Xồng Bá Hử (SN 1989), trú xã Mường Ải về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2019, Xồng Bá Hử đến thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thì gặp người đàn ông tên Thành (TP.Vinh) hỏi mua ma túy. Nhận được mối “hàng”, Hử bàn bạc với bạn là Xồng Bá Và về việc có người hỏi mua ma túy. Và đã cho Hử cho số điện thoại của Thành để 2 bên gọi điện làm quen.

Đến đầu tháng 7/2019, Xồng Bá Và đi chợ ở Mường Khun (Xiêng Khoảng, Lào) thì gặp 2 người đàn ông Lào tên Xồng Và Chi và Xồng Và Sở. Sau khi làm quen, Và làm trung gian kết nối hai người Lào này cho Hử và Thành để mua ma túy.

Bị cáo Hử và Và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng một thời gian sau đó, Và, Hử gặp Thành tại một nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén. Tại đây, Thành đặt mua ma túy đá và hồng phiến với số tiền 360 triệu đồng. Đến chiều 23/7, Chi và Sở mang theo một ba lô chứa ma túy cùng với Và, Hử đến khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm cất dấu ba lô, rồi về lại nhà nghỉ.

Trưa 24/7, Thành và người bạn điều khiển ô tô đến nhà nghỉ đón Và, Hử. Đi được một đoạn thì Và cùng Thành xuống xe, vào một nhà nghỉ để xem tiền. Hử tiếp tục đi cùng bạn của Thành đến khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm.

Đến 13h cùng ngày, Hử xuống xe đi lại chỗ cất dấu ma túy, lấy 1 quả lựu đạn bỏ vào trong túi áo. Hử xách ba lô chứa ma túy lên xe ô tô đi được 10m thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện. Lợi dụng sơ hở, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ là 7.032,31 gam Methamphetamine.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX đã tòa tuyên phạt Xồng Bá Và tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; tuyên phạt Xồng Bá Hử tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 1 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt chung là tử hình.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin