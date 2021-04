Hội đồng bầu cử Quốc gia họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phân bổ phù hợp vùng miền

Chiều 27/4, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách chính thức, với 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Liên quan đến cơ cấu kết hợp chung của cả nước, ông Bùi Văn Cường cho biết, có 74 người ứng cử ngoài Đảng. Số người ứng cử tái cử 205 người, đại biểu trẻ tuổi ứng cử (dưới 40 tuổi) 224 người. Trong đó, người cao tuổi nhất 77 tuổi, trẻ tuổi nhất 24 tuổi.

Trong số 203 người ứng cử ở Trung ương, các cơ quan Đảng có 11 người; cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp 5 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) 129 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 15 người…

Trao đổi với báo chí về nguyên tắc phân bổ, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng do Bộ Chính trị phân công, trên cơ sở nguyên tắc phù hợp vùng miền và những địa phương, thành phố quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư ứng cử ở thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng, Thủ tướng ứng cử tại Cần Thơ, Chủ tịch nước ứng cử TPHCM, Thường trực Ban Bí thư ứng cử tại Đà Nẵng.

“Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khác cũng được bố trí ở địa bàn có tính chất lan tỏa của vùng, yêu cầu về chính trị, quốc phòng an ninh phù hợp chuyên môn, chức năng nhiệm vụ, vị trí mà các đồng chí đang phụ trách; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc tham gia Quốc hội, phản ánh đại diện vùng miền và nguyện vọng của cử tri cả nước đến với Quốc hội”, bà Thanh lý giải.

Với các đại biểu khác, theo bà Thanh, có Nghị quyết 158 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng các nguyên tắc về phân bổ nơi ứng cử.

Cả nước có 9 người tự ứng cử Trong tổng số 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 3 người đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cụ thể, thành phố Hà Nội có 3 người tự ứng cử, gồm: Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV; ông Lương Thế Huy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường; ông Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam, đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV. TPHCM có 2 người tự ứng cử, gồm: Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo, Hội Luật gia Việt Nam; ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thành phố Cần Thơ có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thiện Thức, Giám đốc điều hành Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc; tỉnh Bắc Kạn có 1 người là ông Nguyễn Kim Hùng, quyền Viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam; tỉnh Nam Định có 1 người là bà Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Namsung Việt Nam; tỉnh Sóc Trăng có một người tự ứng cử là ông Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Các trường hợp rút ứng cử vì “lý do bất khả kháng”

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến một số nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử và trường hợp của ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định, công tác nhân sự là nội dung rất quan trọng. Cho nên, những ngày đầu khi triển khai thực hiện chủ trương về nhân sự bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, các cơ quan được phân công nhiệm vụ đã tham mưu rất sớm với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành phương hướng, đề án bầu cử.

Cũng theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, sau khi hiệp thương lần 3, có 205 đại biểu khối Trung ương được hiệp thương, sau đó giảm 2 trường hợp. Trong đó, trường hợp thứ nhất là ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, được giới thiệu cơ cấu Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu gia cam của Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bà Thanh, lý do rút khỏi danh sách vì ông Việt bị đột quỵ rất nặng.

“Chúng tôi có xin ý kiến Ban Bảo vệ sức khoẻ Trung ương và có báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia. Thấy rằng, sức khỏe của ông Võ Trọng Việt rất khó để thực hiện nhiệm vụ của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trước mắt là thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử thời gian sắp tới. Với tình hình sức khoẻ của ông Võ Trọng Việt, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thống nhất thôi không ứng cử đối với đại biểu Võ Trọng Việt”, bà Thanh lý giải.

Trường hợp thứ hai là ứng cử viên Phạm Thị Bích Ngọc, hàm Vụ trưởng, thuộc Văn phòng Quốc hội. Theo bà Thanh, sau hiệp thương vòng 3, bà Ngọc có đơn gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia, xin rút vì lý do gia đình. “Đây là những lý do bất khả kháng, không thể lường trước hết được”, bà Thanh nói.

Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bà Thanh nói chỉ được biết thông tin qua báo chí. Trên cơ sở đó, Tiểu ban nhân sự, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có văn bản gửi Bộ Công an để được biết thông tin chính thức về việc này.

“Chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Công an gửi Tiểu ban nhân sự, đây là văn bản tuyệt mật. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc. Bộ Công an khẳng định, ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan, nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì đang trong quá trình điều tra”, bà Thanh cho hay.

Hà Nội công bố 160 người ứng cử đại biểu HĐND Chiều 27/4, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, danh sách chính thức gồm 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 1 người tự ứng cử. Theo danh sách công bố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ứng cử tại quận Đống Đa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ứng cử tại huyện Chương Mỹ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử tại quận Hoàn Kiếm. Trường Phong

