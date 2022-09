8 nam, nữ phê ma túy trong quán karaoke KING 365

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc 1h50 cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke KING 365 tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn do ông Nguyễn Đình Nam làm chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 phòng, 8 khách (2 nam, 6 nữ) đang thuê hát. Qua test nhanh, cả 8 khách dương tính với chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 1,58g ma túy các loại.

Các đối tượng dương tính với chất ma túy bị phát hiện tại karaoke KING 365.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật có liên quan cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 0h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke CHIVAS tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do ông Nguyễn Đôn Hậu làm chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 4 phòng, 20 khách (13 nam, 7 nữ) đang thuê hát. Qua test nhanh không phát hiện khách hát dương tính với các chất ma túy.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm hoạt động karaoke quá giờ quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke CHIVAS để tiến hành xử lý theo quy định.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân