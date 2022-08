7 sân bay nguy hiểm nhất thế giới

Sân bay St. Helena (St. Helena): Khi mới xây dựng, nhiều người gọi sân bay trên hòn đảo St. Helena giữa Đại Tây Dương là nơi "vô dụng nhất thế giới". Quá trình xây dựng gặp nhiều thách thức bởi hòn đảo không có đủ bề mặt phẳng để đáp ứng chiều dài sân bay 1,95 km cần thiết. Sân bay quá nguy hiểm để máy bay hạ cánh do sức gió mạnh. Ngày nay, St. Helena đã đi vào hoạt động và được xếp loại C. Phi công phải được huấn luyện đặc biệt để hạ cánh an toàn. Ảnh: Financial Times