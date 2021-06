5 món cơm đặc sản "nghe tên là biết ngon" của Việt Nam

Cơm tấm Sài Gòn

Nếu như ẩm thực Hà Nội nổi tiếng với món phở trứ danh hay bún đậu mắm tôm, thì người Sài Gòn lại cực kỳ tự hào về món cơm tấm, món ngon bình dân gắn bó với nhiều người ở thành phố này.

Không khó để bạn tìm thấy một quán cơm tấm từ bình dân cho đến nhà hàng sang trọng ở TPHCM, nhưng với các tín đồ sành ăn thì họ phải ngồi ăn ở một quán vỉa hè, có như vậy mới cảm nhận được hương vị đúng chuẩn của món cơm này.

Không khó để tìm thấy những quán cơm sườn từ cao cấp cho tới bình dân ở Sài Gòn. (Ảnh: cookwithvie).

Cơm tấm Sài Gòn có khá nhiều loại, nhưng ngon và được ưa chuộng nhất vẫn luôn là cơm tấm sườn bì chả với những miếng sườn nướng, bì chả trứng thơm ngon, kèm mấy lát cà chua, dưa leo, và đu đủ, cà rốt hoặc bắp cải ngâm chua ngọt.

Tùy theo từng hàng quán mà phục vụ cả trứng ốp la, chả trứng hấp hoặc thịt gà chiên, thêm chén nước mắm chua ngọt dẻo dẻo cùng mỡ hành thơm lừng thì món cơm mới tròn vị.

Cơm tấm Long Xuyên

Bên cạnh cơm tấm Sài Gòn ngon thì vẫn còn một phiên bản cơm tấm khác cũng ngon chẳng hề kém cạnh đó là cơm tấm Long Xuyên ở An Giang. Cơm tấm ở đây được nấu từ hạt gạo nhuyễn, chỉ to bằng một nữa hạt gạo bình thường.

Cơm tấm Long Xuyên ở An Giang cũng ngon không kém cạnh cơm tấm Sài Gòn. (Ảnh: anuongrachgia68).

Tất cả các thành phần trên dĩa cơm như sườn nướng, bì và trứng kho cũng đều được cắt nhỏ vừa ăn chứ không để nguyên miếng như phiên bản chính gốc của mình, thế nên đặc sản cơm Việt Nam này còn có tên gọi khác là cơm tấm nhuyễn.

Tất cả các thành phần trên dĩa cơm như sườn nướng, bì và trứng kho cũng đều được cắt nhỏ. (Ảnh: anuongrachgia68).

Món cơm này không được phổ biến mà gần như chỉ được bán ở Long Xuyên, An Giang. Do đó, nếu có dịp du lịch An Giang và ghé thăm Long Xuyên thì bạn nhất định phải thưởng thức món đặc sản hấp dẫn này.

Cơm gà Hội An

Cơm gà Hội An tuy bình dị, mộc mạc nhưng nó luôn được xem là một trong những món đặc sản mà hầu như du khách nào khi du lịch Hội An cũng muốn thưởng thức.

Cơm gà Hội An một trong những món cơm ngon không thể không nhắc tới. (Ảnh: trungbuii).

Cơm gà Hội An muốn ngon thì điều đầu tiên phải biết cách chọn nguyên liệu sao cho tươi ngon nhất, tiếp đến là khâu chế biến cũng cầu kỳ. Thông thường người ta sẽ chọn những con gà tơ được nuôi thả tự nhiên, có như vậy thì thịt không bị bở mà ngọt dai tự nhiên.

Gà sau khi được luộc chín thì đem xé phay rồi trộn cùng với muối, rau răm, hành tây, chanh ớt để tạo trọn vị cay, chua, mặn, ngọt hài hòa để khi ăn kèm với cơm không bị ngán. Còn gạo dùng để nấu cơm thì phải là loại gạo dẻo và nấu bằng nước luộc gà, nước nghệ và lá dứa.

Món cơm gà nhìn ngon mắt. (Ảnh: bdim.kitchen).

Nhờ đó tạo nên hạt cơm vàng óng đẹp mắt và mùi thơm thoang thoảng đặc trưng hấp dẫn thực khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cơm hến Huế

Nhắc đến ẩm thực Huế thì ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cơm hến, một món đặc sản mà dường như bất cứ du khách nào khi du lịch đến đây đều phải thử cho bằng được. Nguyên liệu chính để làm nên món đặc sản cơm Việt Nam này chỉ đơn giản là cơm và hến.

Nguyên liệu chính để làm nên món đặc sản cơm Việt Nam này là cơm và hến. (Ảnh: thesavvyjetsetter)

Cơm hến muốn chuẩn vị Huế phải dùng hến được bắt cồn Hến, còn cơm phải dùng cơm trắng để nguội. Đem phần cơm ấy trộn với hến xào thấm gia vị, hành phi, khế chua, tóp mỡ, đậu phộng rang, da heo chiên phồng, rau thơm, và ớt sừng cay cay.

Đặc biệt nhất là không thể thiếu chén nước luộc hến đậm đặc, ngọt thanh cùng một ít mắm ruốc Huế. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một món ăn đặc sản Huế dân dã nhưng có đủ vị ngon ngọt, béo bùi, thanh mát hấp dẫn đến lạ.

Cơm cháy Ninh Bình

Du lịch Ninh Bình mà là một món ngon lạ khi đến với vùng đất này. Tuy đơn giản nhưng món đặc sản cơm Việt Nam này đã luôn được xem là món ăn được lòng không chỉ các chị em phụ nữ mà ngay cả cánh mày râu cũng rất ưa thích.

Cơm cháy Ninh Bình được ăn cùng một loại nước sốt chế biến cầu kỳ.(Ảnh: chopsticks_journey).

Nếu như món cơm cháy ở những vùng khác thường được ăn kèm với ruốc mặn thì cơm cháy Ninh Bình lại ăn cùng một loại nước sốt được chế biến khá cầu kỳ. Thông thường, phần nước sốt này sẽ có thịt dê, thịt bò hoặc tim cật heo xào với hành tây, cà rốt và một số gia vị khác để tạo vị cay, sánh mịn giúp tăng thêm sự đậm đà cho miếng cơm cháy.

Khi ăn, bạn có thể chấm cơm vào chén nước sốt hoặc rưới lên trên đều được. Từng miếng cơm cháy giòn rụm kết hợp cùng thứ nước sốt đậm đà đảm bảo khiến bạn ăn một lần sẽ nhớ mãi.

