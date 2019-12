5 cách xử lý "không giống ai" của mỹ nhân Việt khi bị phát tán clip nhạy cảm

Văn Mai Hương lộ 5 clip nóng

Hôm nay (28/12), mạng xã hội dậy sóng trước thông tin nữ ca sĩ Văn Mai Hương bị lộ clip nóng do kẻ xấu tung lên. Cụ thể, những clip được trích xuất từ camera nhà riêng của Á quân Vietnam Idol 2010 đã ghi lại nhiều cảnh nữ ca sĩ thay đồ. Tất cả các clip được phát tán đều nằm trong mốc thời gian khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2015, tức đã 4 năm trôi qua. Trong tình huống này, Văn Mai Hương hoàn toàn bị động.

Làn sóng ủng hộ Văn Mai Hương, đòi xử lý kẻ phát tán clip nhạy cảm đang rầm rộ trên mạng xã hội

Không chính thức lên tiếng nhưng trong một tin nhắn với bạn, Văn Mai Hương ngậm ngùi: “Em chỉ muốn chết thôi”.

Lời chia sẻ của Văn Mai Hương khiến nhiều người giật mình, xót xa. Cần phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để trừng trị thích đáng kẻ đã gây chuyện để không còn một nạn nhân nào tiếp theo. Việc tung hình ảnh, clip nhạy cảm của phụ nữ dưới bất cứ hình thức hoặc mục đích gì cũng là điều đáng lên án.

Hotgirl Ngân 98 bị tống tiền để không phát tán clip

Cuối năm 2019, Ngân 98 bất ngờ bị lộ clip tạo dáng gợi cảm, trên người không mảnh vải che thân.

Trước ồn ào này, Ngân 98 không hề lẩn tránh. Ngược lại, cô cùng Lương Bằng Quang còn đăng tải đoạn video thừa nhận người trong clip nóng chính là mình. Ngân 98 khẳng định bản thân không cố tình phát tán clip với những mục đích xấu như lời đồn. Cô cũng cho biết bản thân bị mất điện thoại, kẻ xấu đã tống tiền cô số tiền 300 triệu đồng để không phát tán clip.

Thế nhưng Ngân 98 chia sẻ, nếu đưa tiền lần 1, kẻ xấu sẽ đòi lần 2.Vì vậy, cô quyết định không đưa tiền để kẻ xấu không thực hiện được mục đích của mình.

Hương Tràm bị tung clip lộ ngực khi thẩm mỹ

Tháng 3/2014, một đoạn video ghi lại cảnh Hương Tràm trong phòng mổ với bộ quần áo bệnh nhân, đang được bác sĩ vẽ những nét định hình trên mặt để chuẩn bị phẫu thuật.

Khi nằm xuống bàn, cô đã bị lộ trọn bầu ngực, hình ảnh này được ghi lại và tung lên mạng xã hội. Trước đó, giọng ca Em gái mưa từng phủ nhận chuyện can thiệp dao kéo để có khuôn mặt hoàn hảo.

Khi đoạn clip nhạy cảm gây xôn xao, cùng với việc bị phát giác thẩm mỹ, Hương Tràm đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ thừa nhận mình có nhờ bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ ở mũi. Cô cũng rất bức xúc khi nhân viên của thẩm mỹ viện đăng tải đoạn clip đó lên mạng mà không có sự cho phép của mình.

"Với người đăng clip lên, chỉ xin chị suy nghĩ kỹ hơn về việc mình đã làm với tinh thần của một y tá!", Hương Tràm nhắn nhủ.

Hoàng Thùy Linh lộ clip riêng tư

Năm 2007, Hoàng Thùy Linh được chọn vào vai chính Vàng Anh trong phần 2 chương trình truyền hình tương tác Nhật Ký Vàng Anh vốn được nhiều người trong giới trẻ hâm mộ.

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang lên, một clip riêng tư của Hoàng Thùy Linh với bạn trai bất ngờ bị tung lên mạng. Sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh chấm dứt.

Clip này không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cô mà nó còn làm cho Hoàng Thùy Linh chùn bước trong một khoảng thời gian dài.

Tại thời điểm đó, khi Internet còn mới bắt đầu mở cửa và cũng chưa có Facebook hay bất kì mạng xã hội nào, sự cố Hoàng Thùy Linh – Vàng Anh lộ Clip nhạy cảm không khác nào một quả bom đúng nghĩa. Người người nhà nhà đều nói về sự kiện này.

Hoàng Thùy Linh đã phải nhờ đến sự can thiệp cỉa pháp luật. Ngày 25/10, Công an thành phố khởi tố 4 sinh viên tội danh truyền bá văn văn hóa phẩm đồi trụy do liên quan đến việc phát tán video clip sex của Hoàng Thùy Linh, diễn viên chính trong phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh".

Ngoài 4 người đã bị tạm giam, Công an Hà Nội phát hiện 10 trường hợp khác còn rất trẻ, chỉ 19 đến 21 tuổi, có hành vi tàng trữ, vận chuyển, biên tập và phát tán các đoạn phim trên. 8 trong số này là sinh viên, du học sinh. 2 người còn lại là nhân viên kỹ thuật cửa hàng điện thoại trên phố Điện Biên Phủ.

Có thể nói,Hoàng Thùy Linh là sao Việt duy nhất nhờ đến sự ca thiệp cỉa pháp luật khi những hình ảnh nóng của mình bị phát tán trên mạng xã hội.

Trâm Anh lộ clip với bạn trai

Chiều 12/4/2019, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin một hotgirl nổi tiếng bị lộ clip nóng. Ngay lập tức, dân mạng đã tìm ra được clip này và chụp lại nhiều hình ảnh để xác định danh tính của "nữ chính". Từ hình ảnh trong clip, nhiều người nhận ra cô gái có ngoại hình hao hao giống hotgirl Trâm Anh. Nghi vấn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Đứng trước những lời đồn đại, hotgirl 9X giữ im lặng. Cô khoá chức năng bình luận trên trang cá nhân và không đưa ra phát ngôn nào. Không rõ thực hư chuyện "nữ chính" trong clip nóng có phải là “hotgirl World Cup” hay không, nhưng nó cũng phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh của Trâm Anh trong mắt công chúng.

Chia sẻ, phát tán những clip riêng tư là hành vi cực kỳ đáng lên án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của nghệ sĩ và nhất là nghệ sĩ nữ. Cộng đồng cần cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ link xấu nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của hacker. Đây là việc cần và phải làm ngay để bảo vệ nghệ sĩ, trừng trị người phát tán để không còn ai là nạn nhân tiếp theo của vụ việc tương tự như thế này.

