4 loại vitamin tốt nhất cho làn da

1. Vitamin D

Vitamin D thường được tạo ra khi làn da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cholesterol sẽ chuyển đổi thành vitamin D. Sau đó, vitamin D sẽ được gan và thận hấp thụ và vận chuyển khắp cơ thể để giúp tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định màu da và giúp điều trị bệnh vẩy nến.

Có thể tăng lượng vitamin D bằng cách:

Phơi nắng buổi sáng sớm 10 phút mỗi ngày (nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt nếu bạn có tiền sử ung thư da).

Ăn thực phẩm tăng cường, chẳng hạn như ngũ cốc, nước cam và sữa chua.

Ăn thực phẩm có vitamin D tự nhiên, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ và cá tuyết.

2. Vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa rất tốt. Chính chức năng của nó là chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Vitamin E hấp thụ tia cực tím có hại từ ánh sáng mặt trời khi thoa lên da. Có tám dạng vitamin E riêng biệt nhưng chỉ có dạng alpha-tocopherol đáp ứng nhu cầu của con người là Photoprotection. Photoprotection đề cập đến khả năng của cơ thể để giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi tia UV. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các đốm đen và nếp nhăn. Ngoài ra, vitamin E giúp cho da được điều hòa, ngăn tình trạng khô da và chống viêm da.

Có thể tăng lượng hấp thụ vitamin E bằng cách:

Ăn nhiều các loại hạt, như hạnh nhân, hạt phỉ và hạt hướng dương

Sử dụng vitamin E tổng hợp hoặc bổ sung riêng biệt.

Sử dụng các sản phẩm bôi ngoài da có chứa cả vitamin E và vitamin C (điều này có thể mang lại hiệu quả tốt hơn trong việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng so với các sản phẩm chỉ chứa một trong hai).

3. Vitamin C

Vitamin C được tìm thấy rất trong lớp biểu bì (lớp ngoài của da) cũng như lớp hạ bì (lớp trong của da). Vitamin C cũng có thể giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa vì có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể. Nó giúp chữa lành làn da bị tổn thương và trong một số trường hợp, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Bổ sung đầy đủ vitamin C cũng có thể giúp giảm thiểu và ngăn ngừa da khô. Ngoài ra, vitamin C còn giúp nâng cao hiệu quả của kem chống nắng bôi lên da để bảo vệ khỏi tia UV có hại của mặt trời

Nếu nhận thấy không có đủ vitamin C trong chế độ ăn uống hằng ngày, hãy bổ sung bằng cách:

Ăn nhiều thực phẩm có múi, chẳng hạn như cam

Ăn các nguồn vitamin C có nguồn gốc thực vật khác, chẳng hạn như dâu tây, bông cải xanh và rau bina

Uống nước cam

Uống bổ sung vitamin C theo khuyến cáo của bác sĩ

Tìm kiếm các phương pháp điều trị da chống lão hóa với vitamin C để điều trị khô da, mẩn đỏ, nếp nhăn và các đốm đồi mồi.

4. Vitamin K

Loại vitamin này rất cần thiết trong việc hỗ trợ quá trình đông máu của cơ thể, giúp cơ thể chữa lành vết thương, vết bầm tím và các vùng bị ảnh hưởng bởi phẫu thuật. Vitamin K có thể giúp tăng tốc độ chữa lành da. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác dụng của vitamin K đối với da còn hạn chế hơn so với vitamin E và C.

Có thể bổ sung vitamin K cho cơ thể bằng cách ăn các thực phẩm: cải bó xôi, cải xoăn, rau diếp, cải bắp, đậu xanh…

Vitamin cần thiết cho sức khỏe và các chức năng của cơ thể, thiếu hụt vitamin có thể gây ra những tác động xấu đến da. Vì vitamin C và E đóng vai trò quan trọng như vậy trong việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, thiếu hụt một trong hai loại vitamin này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da, bao gồm cả ung thư da. Ung thư da là loại ung thư phổ biến hiện nay. Bổ sung đầy đủ các loại vitamin nói trên và bảo vệ kỹ làn da khỏi những tác động bên ngoài sẽ giúp làn da luôn khỏe đẹp và tránh lão hoá.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn