4 chiến sỹ Công an Nghệ An hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Đến sáng nay 5/8, sản phụ Đinh Thị Mơ (SN 1995, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại nghĩa cử nhân văn của 4 chiến sỹ Công an Nghệ An đã kề vai sát cánh cùng cô giữa thời khắc nguy nan.

"Thực sự rất xúc động, biết ơn các anh công an. Không có các anh có mặt kịp thời, chắc em gay go" - chị Mơ nói, khóe mắt cay cay.

Trước đó, chiều 03/8, chị này trong lúc đang chờ sinh tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã gặp phải một tình huống nguy hiểm. Bác sỹ nhận định, bệnh nhân thiếu tiểu cầu nghiêm trọng, cần kíp phải truyền gấp một số lượng rất lớn nhóm máu B.

Nhận thông tin, 4 chiến sỹ thuộc CLB Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An là: Đại uý Nguyễn Văn Nam - Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Trung uý Vũ Quốc Quân - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Thượng uý Bùi Hữu Tú, Thượng uý Nguyễn Quý Thanh Bình - Phòng Cảnh sát Hình sự đã tức tốc có mặt tại Trung tâm Huyết học, truyền máu tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó, 1.400ml máu đã kịp thời truyền cho người sản phụ vượt qua thời khắc hiểm nghèo, hạ sinh an toàn.

Trước đó, sáng 30/7, 4 chiến sỹ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An là: Đại úy Nguyễn Duy Sơn, Đại úy Nguyễn Hải Long, Đại úy Trịnh Xuân Chương, Thượng úy Võ Hoàng Tú cũng đã thần tốc có mặt ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 2 bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa, suy tụy mãn tính cần truyền gấp nhóm máu O. Nghĩa cử nhân văn của các chiến sỹ đã cứu những bệnh nhân nghèo vượt qua thời khắc nguy nan.

Được biết, CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An triển khai hoạt động từ tháng 5/2021 và đã cứu giúp cho hàng chục bệnh nhân vượt qua nhiều tình huống hiểm nguy, ổn định sức khỏe.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn