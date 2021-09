3 cán bộ HTX lập khống hồ sơ ăn chặn hàng trăm triệu đồng

Công an Nghệ An chiều 17/9 đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp chỗ ở, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 3 cán bộ Hợp tác xã Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tài liệu từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An xác định, nhóm 3 cán bộ tại HTX Kim Liên là Cao Thanh Long (SN 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Bùi Văn Sơn (SN 1965, Phó Giám đốc); Đinh Tiến Dũng (SN 1959, Kế toán, cùng trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã căn cứ vào các quy định của tỉnh Nghệ An về việc triển khai chính sách hỗ trợ các hộ dân sản xuất muối trên địa bàn để cùng bàn bạc, thống nhất lập khống hồ sơ nhằm lấy tiền hỗ trợ các hộ dân sản xuất muối trên địa bàn xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Nhóm 3 cán bộ HTX bị khởi tố

Các bộ hồ sơ khống được các đối tượng ký vào gồm đơn xin thực hiện chính sách muối; biên bản họp xóm để bình xét các hộ được xây chạt lọc cải tiến hoặc trải bạt ô kết tinh; biên bản nghiệm thu cơ sở; bảng kê danh sách các hộ gia đình cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng chạt lọc hoặc trải bạt kết tinh; danh sách chi trả tiền cho các chủ hộ thực hiện chính sách muối.

CQĐT xác định, các hồ sơ khống nói trên được được thực hiện không thông qua họp bàn với đại biểu HTX Kim Liên, Ban kiểm soát và thủ quỹ. Với thủ đoạn này, từ năm 2017 - 2020, Hội đồng quản trị HTX Kim Liên đã lập khống hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng 151 bộ chạt lọc cải tiến cho 96 xã viên các xóm Bắc Liên, Kim Liên, Nam Liên, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 453 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn