2 thiếu nữ tuổi teen thuê khách sạn sử dụng ma túy cùng bạn trai

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Nghệ An vừa bắt quả tang 2 nữ thiếu niên tại Nghệ An đang sử dụng ma túy cùng bạn trai trong khách sạn tại TP. Vinh.