2 kiều nữ tổ chức sử dụng ma tuý trong karaoke

Ngày 6/1/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng karaoke.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào hồi 1h ngày 3/1/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Nghi Thái kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Danh DJ tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP 1 có 11 đối tượng (6 nam, 5 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý (ketamin). Tiến hành test nhanh tại chỗ phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 đĩa sứ, 1 ống hút được cuộn từ tờ tiền bám dính chất màu trắng (các đối tượng khai là ketamin) cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Đối tượng Trần Hải Dương (trái) và Đậu Thị Chi.

Tang vật các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 đối tượng đứng ra tổ chức cho các đối tượng tại phòng VIP 1 sử dụng ma túy gồm: Trần Hải Dương (SN 1986) trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh; Đặng Thị Thùy Linh (SN 1997) trú tại xã Đức Tùng, huyện Đức thọ, tỉnh Hà Tĩnh và Đậu Thị Chi (SN 1988) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Hiện, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân