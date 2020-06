2 đại học lớn của Việt Nam vào tốp 101-150 hàng đầu thế giới

Tổ chức xếp hạng đại học QS công bố bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 lần đầu tiên vào năm 2012 nhằm vinh danh các trường ĐH trẻ có chất lượng đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới, tức dưới 50 tuổi. Ban đầu bảng chỉ xếp hạng cho top 50 cơ sở giáo dục ĐH. Tuy nhiên, từ năm 2015, QS Top 50 Under 50 mở rộng quy mô xếp hạng thêm 100 trường ĐH trẻ trên thế giới (Next 100 Under 50). Bảng QS Top 50 Under 50 sử dụng các tiêu chí xếp hạng của bảng QS thế giới gồm 6 tiêu chí đánh giá: Danh tiếng học thuật (40% tổng điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng (10%), tỉ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỉ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên (20%), tỉ lệ giảng viên quốc tế (5%) và sinh viên quốc tế (5%).